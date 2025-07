Volkswagen ID.2 is dit ingepakte wagentje liever kwijt dan rijk

Nieuws

In 2026 komt dan eindelijk de langverwachte elektrische Volkswagen in het B-segment op de markt, de Volkswagen ID.2. Hij kan zich meteen opmaken voor een gevecht, want Hyundai legt de laatste hand aan zijn elektrische B-segmenter, de Ioniq 2.

De Ioniq 2 die je op de foto's ziet, is niet stevig ingepakt omdat het pijpenstelen regent. Hij is gecamoufleerd omdat Hyundai het definitieve design nog niet wil prijsgeven. Dat gebeurt op de persdag van de IAA München op 8 september. De Ioniq 2 is een regelrechte concurrent van de Volkswagen ID.2. Beide EV's komen in 2026 op de markt.

Ioniq 2: 400 km actieradius

De compacte Hyundai staat op het E-GMP platform dat ook de basis vormt van de Hyundai Ioniq 5 en Hyundai Ioniq 6, hetzij ingekort. Reken niet op 800 volt-technologie zoals bij deze modellen, maar op 400 volt. Anders wordt de Ioniq 2 te duur. Verder krijgt het model voorwielaandrijving en een vermogen tot zo'n 150 pk. Actieradius? Grofweg 400 kilometer.

Eigenzinnig

Zie de Ioniq 2 als een elektrische Hyundai i20. Daarmee bedoelen we: een compacte vijfdeurs hatchback met een wat eigenzinnig design. Die enorme bult achterop verdwijnt natuurlijk. Eronder zit een derrière die wat weg lijkt te hebben van de Genesis GV60.

Of de aflopende daklijn van de Ioniq 2 vervelende gevolgen heeft voor de hoofdruimte achterin, weten we pas op de IAA München, als we achterin kunnen zitten.

Als we verder voor Superman spelen en met onze röntgen-ogen dwars door de camouflage heen kijken, zien we ook de ultrasmalle koplampen van de gefacelifte Ioniq 6.

Hyundai Ioniq 2 prijs

De Hyundai Ioniq 2 krijgt een broertje (of zusje, zoals je wilt) in de vorm van de Kia EV2. Die staat op hetzelfde platform, maar wordt meer een bonkig SUV-tje met een richtprijs van net boven 30.000 euro. We gokken dat de Ioniq 2 meer in de richting van 25.000 euro gaat, net als de Volkswagen ID.2.