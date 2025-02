Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen frontaal in de aanval gaat en Audi een domme fout rechtzet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Volkswagen strikes back

In 2024 was Volkswagen voortdurend slecht in het nieuws. Maar diep in het geheim werd in de directiekamer hard geschreven aan een comeback. Volkswagen kiest nu de aanval, met negen nieuwe modellen tegen 2027. Naast de ID.2 komt in 2027 de ID.1, die 20.000 euro gaat kosten. En daarna dus nog zeven.

+ Top – Goedkoopste plug-in hybride van Nederland



Anno 2025 hebben veel consumenten Seat niet meer scherp op het netvlies. Zonde, want sinds kort vind je hier de goedkoopste plug-in hybride van Nederland. Het is de Seat Leon. De Spaanse plug-in hybride (ook als stationwagon) is zelfs goedkoper dan het instapmodel van de Volkswagen Golf zonder stekker!



+ Top – Een uitlaat onder een elektrische auto? Helemaal niet vreemd

Een uitlaat voor een elektrische auto? Dat klinkt als een geintje, zoals speakers met nepgeluiden om de rijbeleving te verhogen. Maar Stellantis heeft een geheel andere, veel serieuzere reden voor de EV-uitlaat.

- Flop – Waar is Audi mee bezig!?



De flop is: niemand snapt de modelnamen van Audi nog. Zo kreeg de opvolger van de Audi A4 de naam A5 opgespeld. De oorspronkelijke A5 kreeg geen opvolger, omdat je anders twee modellen met dezelfde naam overhoudt. Gek genoeg heb je wel de A6 e-tron (elektrisch) en de A6 TFSI e (een plug-in, dus met verbrandingsmotor). Schiet ons maar lek. De top is: ze gaan er wat aan doen.



- Flop – Tesla raakt uit de gratie deel I

Tesla-schaamte? Nederland heeft er nog geen last van, maar in andere delen van de wereld is het merk steeds minder populair. Vooral de Fransen hebben er schoon genoeg van. Uit de autoverkopen van januari blijkt dat Frankrijk Tesla massaal links laat liggen.



- Flop – Tesla raakt uit de gratie deel II

Het regelde deze week nieuws over de inzakkende Tesla-verkopen. Niet alleen in Frankrijk, ook in Duitsland zijn ze Elon Musk beu. Duitsers zoeken hun toevlucht verrassend genoeg niet bij de merken uit Die Heimat, maar bij de automerken uit China. Deze merken profiteerden het hardst van de veranderde Duitse smaak.