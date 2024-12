Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Aston Martin zijn Italiaanse concurrenten een oplawaaier geeft en de berichten rond Nissan elke dag somberder worden. Top en flop.





+ Top - Aston Martin Valhalla deelt dreun uit aan Ferrari



Aston Martin is helemaal terug. In 2024 verschenen de nieuwe Vantage en Vanquish al, maar het allerspannendste nieuws bewaren de Britten voor 2025. Voor de plug-in hybride Valhalla heeft Aston Martin alles uit de kast getrokken om de Ferrari 296 GTB te degraderen tot boodschappenauto.

+ Top - Mensen met elektrische auto zijn gelukkig



"Alleen op de kermis rijd ik elektrisch", is een bedaagde grap die je ongetwijfeld weleens iemand hoort maken. Maar als je eenmaal in een volledig elektrische auto rijdt, schijn je niet meer terug te willen. Uit een groot wereldwijd onderzoek blijkt dat EV-rijders niks te klagen hebben.

+ Top - Snel optrekken is goed voor de accu

Nog meer goed nieuws: batterijen van elektrische auto's gaan sneller mee dan tot nu toe in laboratoria wordt getest. Wat helpt bij een lange levensduur: snel optrekken (echt waar!). Let wel. Dit is geen onderzoek van een paar hobbyisten, maar van de beroemde Stanford University.



- Flop - Vertrouw je dealer niet altijd bij inruil



Oudere, minder zuinige benzineauto’s zijn in Nederland niet populair. Om van diesels nog maar te zwijgen. Maar dat betekent niet dat je bij de dealer genoegen moet nemen met elk schamel inruilbod. In het buitenland vinden onze afdankertjes gretig aftrek. Met name Oost-Europeanen zijn dol op ‘onze’ tweedehandsjes.



- Flop - Haalt Nissan 2027?



Nissan lijkt zichzelf flink in de vingers te hebben gesneden met de keuze om hybrides links te laten liggen en vol in te zetten op elektrische auto's. Zo diep dat het voortbestaan van het merk van de GT-R en de 350Z op het spel staat.



- Flop - De droomauto van Nederlanders komt uit China



Elk jaar kijken we vol verwachting uit naar de jaaranalyse van Marktplaats. In 2023 was de auto waarop het meest geklikt werd niet verrassend: een Ferrari. Maar dit jaar staan er ineens drie Chinezen in de top 5. Wat is er gebeurd met onze smaak?