Biedt de dealer te weinig voor je oudere auto? Ga niet te snel akkoord!

Nieuws

Oudere, minder zuinige benzineauto’s zijn in Nederland niet populair. Om van diesels nog maar te zwijgen. Maar dat betekent niet dat je meteen genoegen moet nemen met elk schamel inruilbod.

In Nederland worden benzineauto’s zonder (mild) hybride-assistentie veel minder goed verkocht dan hybrides en elektrische auto’s. Diesels zitten helemaal in het verdomhoekje. Dat begon met het sjoemeldieselschandaal in 2015 en met de opkomst van milieuzones werd het er niet beter op.



In steeds meer Europese steden mag je het centrum niet meer in als je een dieselauto zonder roetfilter hebt (Euro 3 en ouder). In sommige stadscentra zijn auto’s met Euro 4 (2005-2009) ook al niet meer welkom.

Actie De vernieuwde Volkswagen ID.3 Ontdek de verrassend ruime ID.3 met sportief design en een rijbereik tot 595* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Van alle nieuwe auto’s die in 2024 in Nederland zijn verkocht, heeft maar 0,6 procent een dieselmotor. Op jaarbasis hebben we het dan over ruim 2000 stuks, op een totaal van ruim 360.000 auto’s (prognose).

Buitenlanders dol op Nederlandse tweedehandsjes



Autoverkopers hanteren de huidige Nederlandse marktsituatie maar al te graag om jou niet meer dan een grijpstuiver voor je oudere auto te geven. Onterecht, want in het buitenland is juist heel veel vraag naar oudere Nederlandse auto’s. Met name Oost-Europeanen zijn dol op ‘onze’ tweedehandsjes.



Nederlandse auto’s staan vanwege de strenge apk bekend als goed onderhouden, bovendien leeft het idee dat auto’s hier vanwege de uitstekende wegen en het gebrek aan bergen het nooit zwaar te verduren krijgen.

Daarom zijn onder meer Polen, Roemenen en Tsjechen dol op auto’s waarvoor Nederlandse autobedrijven hun neus ophalen. Al is dat vaak ook gespeeld, omdat ze weten dat ze jouw oudere auto heel snel kwijt zijn aan Oost-Europese opkopers.



Vooral auto's uit 2011, 2012 en 2018 populair



Volgens de statistieken van Bovag en RAI Vereniging stamden de meeste Nederlandse auto’s die in 2023 werden geëxporteerd, uit 2018 (22.083). Maar op een goede tweede en derde plaats, eindigden 2011 (20.782) en 2012 (18.071).

Dieselauto’s uit die bouwjaren hadden al het Euro 5-label en die zijn meer gewild dat oudere modellen met Euro 4, ook al hebben die ook al een roetfilter. Overigens zijn niet alleen Oost-Europeanen gecharmeerd van goed onderhouden Nederlandse auto's. Ook op het Franse, Italiaanse en Spaanse platteland zijn ze er wel voor te porren.

Exportauto's: diesels op plaats 2



Van alle in 2023 geëxporteerde personenauto’s, hadden de meeste een benzinemotor: 131.787 stuks. Op nummer twee stonden de diesels, met 124.158 stuks. Er is dus heel duidelijk een markt voor oudere Nederlandse benzine- en dieselauto’s.



Zo krijg je veel meer geld voor je oudere auto



Als je laat merken dat je weet waar Abraham de mosterd haalt, heb je een betere onderhandelingspositie. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je auto particulier te verkopen. Want inmiddels weten ook autohandelaren en particulieren buiten Nederland de autopagina’s van Marktplaats.nl heus prima te vinden. Met een beetje extra moeite kun je zomaar een paar duizend euro extra voor je auto krijgen.