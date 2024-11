Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de slecht presterende merken Nissan en Ford stikjaloers zijn op de populariteit van Lamborghini. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Wat is de Kia EV3 goed

2024 loopt op z’n einde, maar niet voordat we kennismaken met de Kia EV3 een van de meest spraakmakende auto’s van het jaar. Dankzij zijn combinatie van prijs, actieradius en ruimte is de EV een serieus én aantrekkelijk alternatief voor een middenklasser op benzine. Lees de hele review van de Kia EV3.

+ Top – Een beetje meer stijl en Neue Klasse



Wij hebben zin in de nieuwe BMW-ontwerpen. De tijd van protserigheid is voorbij, vanaf 2026 worden BMW's weer mooi en slank. De 3-serie is een van de eerste Neue Klasse-modellen. Wij betrapten hem in het wild, maar nog wel gecamoufleerd. Dit weten we over de nieuwe 3-serie.

+ Top – Lamborghini zit op rozen



Automerken als Ford, Opel, Volkswagen en BMW verkopen veel minder auto's dan ze hadden begroot. Maar niet bij elk merk staan de gezichten op onweer. Sterker nog, bij Lamborghini kan de vlag uit. De Urus en Revuelto zijn zo populair dat de wachttijden oplopen. En dat blijft niet beperkt tot een paar maanden of zelfs een jaar.

- Flop – Nissan heeft geen 'swag' meer



Een van de grootste raadselen van deze tijd: hoe kan een merk dat als een van de eersten met een goede elektrische auto kwam het daarna zo laten liggen? Het loopt voor geen meter met Nissan, het merk van de Leaf en de Qashqai. De CEO gooit er 9000 mensen uit.

- Flop – Audi speelt op safe



Als we jou vragen naar je favoriete Audi van de laatste jaren, welk model zou je dan kiezen? De R8? TT? Of toch de A5 Coupé? De open A3 Cabriolet misschien? We hebben slecht nieuws: leuke Audi's komen er voorlopig niet.

- Flop – Slecht nieuws over Ford stapelt zich op

We vinden Ford een prachtig merk en als we er op bezoek zijn, worden we altijd allervriendelijkst ontvangen. Maar het merk van de Mustang en de Focus zit zwaar in de problemen. Na een paar maanden in de vernieuwde fabriek in Keulen zitten de medewerkers al gedwongen thuis. Niemand wil de Capri en Explorer.