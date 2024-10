Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 42 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we de nieuwe Honda Prelude betrappen en we weer slechte berichten ontvangen over Fiat. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Renault-designers zijn in vorm

Eerst kwam de Renault 5, deze week werd op de autobeurs van Parijs de Renault 4 onthuld. Volgend jaar volgt een nieuwe Twingo. Stuk voor stuk zien de kleine elektrische modellen er goed uit. We hebben een prangende vraag aan de hoofdontwerper van Renault: is het nou moeilijker of makkelijker om een retromodel te tekenen? Het antwoord zal je verbazen ...



+ Top – Zin in de Honda Prelude



In 2023 kwam Honda met nieuws waarvan de liefhebber spontaan begon te watertanden. De Prelude keert terug! Nu maakt Honda de plannen concreter. Waarschijnlijk komt de Honda Prelude al begin 2026 op de markt. Zonder stekker. We betrapten de Honda Prelude al met weinig camouflagemateriaal.

+ Top – Tweedehands elektrische auto's worden goedkoper



Nog dit jaar wordt een grote stroom aan tweedehands elektrische auto’s verwacht - meer dan 50.000 zijn het er. De gemiddelde occasionprijs zal sterk dalen, is de verwachting. Misschien rijd je binnenkort wel in een Tesla voor een prikkie. Dat is wel nodig ook, want onderzoek van Marktplaats wijst uit dat Nederlanders weinig willen betalen voor een EV.



- Flop – Citroën C5 Aircross is beetje saai



Wat is de identiteit van Citroën tegenwoordig? We weten het eigenlijk niet. De C5 Aircross Concept is een voorbode van, ja, van wat eigenlijk? De zoveelste SUV met inwisselbaar uiterlijk; extravagant en eigenzinnig wordt-ie waarschijnlijk niet. Misschien moet Citroën net als Renault eens naar zijn oude modellen kijken. Een retromodel van de CX lijkt ons wel wat.



- Flop – Weer slecht nieuws over Fiat



Ons hart bloedt elke keer opnieuw, maar het nieuws valt niet te negeren. Het gaat slecht met Fiat. Niemand wil de nieuwe elektrische 500 hebben en ook de oude Panda - al meer dan 12 jaar op de markt - is niet meer te slijten. En dat betekent de zoveelste fabriekssluiting bij Fiat. Laat die nieuwe Panda maar snel komen!



- Flop – Onzekerheid zero-emissiezones



Ondernemers weten nog steeds niet waar ze volgend jaar aan toe zijn. PVV-staatssecretaris wil nu Chris Jansen, ruim twee maanden voor de invoering, alsnog uitstel van de zero-emissiezones. Dat Den Haag daar niet over gaat en de steden zelf mogen beslissen, is voor Jansen geen bezwaar. Ook op dit onderwerp zwalkt het kabinet dus weer alle kanten op. En ook hier zal Jansen waarschijnlijk bakzeil halen.