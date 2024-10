Spyshots Honda Prelude: hier rijdt de leukste auto van 2026

Nieuws

In 2023 kwam Honda met nieuws waarvan de liefhebber spontaan begon te watertanden. De Prelude keert terug! Nu maakt Honda de plannen concreter. Waarschijnlijk komt de Honda Prelude al begin 2026 op de markt. Het is vast geen toeval dat we de Prelude met weinig camouflagemateriaal betrapten tijdens een van onze strooptochten.

En wat een auto wordt het, als we de eerste spionagefoto’s van de nieuwe Honda Prelude bekijken. Honda kiest niet voor een retromodel, maar voor een heel nieuw uiterlijk. Het silhouet lijkt nog flink op dat van de concept car die Honda in 2023 presenteerde. En dat is niet erg, want wat een fraaie coupé was dat.



Lekker clean



Aan de vormgeving van de Prelude vallen ons een paar dingen op. De koplampen lijken flink op die van de concept car, net als de vorm van de grille met dubbele lamellen. Ook de minimalistische, tweespijlige grille die 'om de hoek' doorloopt naar de koplampen, vindt zijn weg naar het productiemodel. Aan de achterkant doet de Prelude mee met de heersende mode: de achterlichten lopen over de volle breedte van de auto door.

Verder begint de daklijn al direct na de A-stijl te dalen. Het lijkt er verder op dat de auto verschoond is gebleven van allerlei onnodige vouwen, luchthappers en andere drukdoenerij. Alleen subtiele spoilerlipjes op de achterklep en onder aan de neus - that's it. Lekker clean, zoals ook de vroegere coupés van het merk.

Honda Prelude (2026) motor



Het is interessant welke motor Honda aan de Prelude zal toebedelen. We kunnen liefhebbers vast geruststellen: hij wordt niet elektrisch. Wel zal-ie hybridetechniek krijgen. Een belachelijk snelle steroïdensporter wordt de Prelude niet, we gaan ervan uit dat de benzinemotor en de elektromotor samen 204 pk produceren. Daarmee krijgt de Prelude dezelfde aandrijflijn als de Accord Hybrid, die in Nederland niet te koop is.

Een hardcore karakter past ook niet bij de Prelude. Een heethoofd is-ie nooit geweest, zelfs niet als hij met Adriaan achter het stuur en Bassie op de bijrijdersstoel boeven moest achtervolgen. Samen met de Accord Coupé sprak-ie vooral liefhebbers van klassieke, elegante coupélijnen aan.

Honda Prelude 1979



De originele Honda Prelude maakte zijn Europese debuut 45 jaar geleden. Nota bene op de AutoRAI in Amsterdam. Het was een 2+2 met een lange motorkap, moderne motoren en rondom onafhankelijke wielophanging. Uiteindelijk kwamen er vijf generaties Prelude, waarvan de laatste in 2001 zijn zwanenzang zong.