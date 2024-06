Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een kleine lichte en een grote zware BMW het nieuws domineren en Hyundai ook een duit in het zakje doet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top: Met de Hyundai Inster komt er weer een goedkope auto bij

Prik even door de idiote naam Inster heen en kijk dan wat je voor je hebt. Weer een geinige elektrische auto die niet schreeuwend duur is. Dat wordt nog lastig kiezen, met de Citroën e-C3, de Opel Frontera, de nieuwe Fiat Panda en de Renault 5 als kapers op de kust.



+ Top: in 135 jaar is de auto extreem veilig geworden

Sinds de Patent-Motorwagen van Karl Benz heeft de auto-industrie een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Misschien zit je niet te wachten op alle betutteling van moderne auto's, maar sommige innovaties bleken wel degelijk nuttig en levensreddend.



+ Top: Er komt een betaalbare elektrische BMW



BMW wil zich meer op jongere kopers richten én profiteren van een besluit dat Mercedes heeft genomen. Dat wil het merk doen door met een betaalbare elektrische BMW 1-serie te komen, de i1. Omdat de A-klasse geen opvolger krijgt, verwelkomt BMW teleurgestelde Mercedes-rijders met sadistische grijns.



- Flop: Nieuwe BMW M5 is trager



Nog meer BMW-nieuws. De BMW M5 is aan zijn zevende generatie toe en – uiteraard – wordt dat de krachtigste ooit. Met 727 pk en 1000 Nm overtreft hij zijn voorganger ruimschoots. Toch wordt de BMW M5 goedkoper én langzamer. Wat is hier aan de hand?

- Flop: Vernieuwde Bentley Continental GT Speed mist iets

Je moet niet bij elke vernieuwing roepen dat vroeger alles beter was, dat weten we ook wel. Maar een Bentley Continental zonder W12 is na 21 jaar wel even wennen. Al is zijn opvolger de snelste Bentley ooit voor de openbare weg.



- Flop: Allerlaatste VW Golf R met benzinemotor

Ook nu weer een nostalgisch moment: de Volkswagen Golf R met benzinemotor beleeft zijn zwanenzang. De Golf R 8.5 de nieuwste versie en zal bij liefhebbers heftige emoties losmaken.