Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 12 (2024)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin Tesla blijkt te werken aan een onderhoudsvrije auto en BMW een smaakgevoelige SUV-versie van de Neue Klasse onthulde. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop

+ Top - Tesla werkt aan onderhoudsvrije auto

Water is nat, gras is groen en een auto heeft onderhoud nodig. Het zijn enkele zekerheden in het leven. Maar niet als het aan Tesla ligt. Het merk wil zijn EV’s volledig onderhoudsvrij maken. Dat verhelpt namelijk een groot probleem: Tesla verkoopt auto's als warme broodjes, maar heeft geen dealernetwerk voor het onderhoud.

+ Top - Doorbraak EV: draadloos laden stap dichterbij

EV-rijders worden meestal niet blij van het gehannes met de stekker: hij is vies, 's nachts plast de hond van de buurman eroverheen en opbergen is ook een gedoe. De remedie waarover al lang wordt gesproken is een stap dichterbij: elektrische auto opladen zonder stekker. Zo werkt dat!

+ Top - Peugeot e-5008 doet drie dingen heel goed (of eigenlijk vier)



Elektrische auto's met standaard zeven zitplaatsen zijn zeldzaam en duur. Wat dat betreft wordt de nieuwe Peugeot E-5008 een unicum in zijn klasse. Maar Peugeot speelt meer troeven uit, waardoor de 5008 zelfs aantrekkelijk wordt voor stekkerhaters.

- Flop - BMW Neue Klasse SUV minder knap dan sedan



Dat de Neue Klasse de vorm van een SUV kan aannemen, is geen verrassing. Enerzijds zijn SUV's zo populair dat BMW ze niet kan negeren en anderzijds is BMW’s platform voor toekomstige EV’s berekend op een diversiteit aan modellen. Vorig jaar zagen we de BMW Neue Klasse voor het eerst, toen in de vorm van een slank gelijnde sedan. De SUV is wat breder en smaakgevoeliger.



- Flop - Europese merken laten zich kaas van brood eten in crashtest

Wat is de veiligste auto ter wereld? Een Porsche Cayenne misschien? Of een grote pick-uptruck uit Detroit? Mis. Het zijn twee Chinese modellen van BYD. Althans, volgens de Australische EuroNCAP. Als jij denkt dat moderne auto’s uit China bij elkaar worden gehouden door plakband en wasknijpers, dan gaat dit bericht jouw ogen openen. En op welke plek de eerste Europese auto staat, zal je verbazen.

- Flop - Bentley heeft koudwatervrees met elektrische SUV

Zoek in de prijslijst van Bentley naar een elektrische auto en gij zult niet vinden. Nu niet en volgend jaar evenmin. De plannen voor een elektrische Bentley-SUV gaan in de ijskast, vanwege de tegenvallende vraag naar EV's. In Crewe hebben ze nu iets nieuws bedacht voor stekkerliefhebbers: bestaande modellen krijgen een plug-in hybride aandrijflijn, waarbij een elektromotor samenwerkt met een dikke V8.