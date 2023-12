Top 10 - De populairste reportages van 2023

Nieuwe auto's zijn degelijk en ruiken nog nieuw. Maar voor fijne autoverhalen zoeken we liefhebbers op, die met hun klassieker of youngtimer de meest maffe avonturen beleven. Zoals Hendrik met zijn BMW 750i uit 1996: "Toen ik in Beieren zag dat de naald van de temperatuurmeter ineens omhoogschoot, wist ik meteen: dit is foute boel!" Dit zijn de 10 meestgelezen reportages van 2023.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.





1 - Hendrik was dolblij met zijn BMW 750i, totdat het op de autobahn vreselijk misging

De allerpopulairste reportage van dit jaar was die van de BMW 750i van Hendrik. En dat begrijpen we volledig. De 750i heeft een heerlijke twaalfcilinder onder de motorkap en is door een ringetje te halen. Hoewel de auto fantastisch rijdt, ging het een tijd terug toch vreselijk mis ...

2 - Bavo Galama ontdekt een verborgen museum vol Rolls-Royces en Bentleys

Rolls Royce en Bentley behoren tot de absolute elite als het gaat om auto's. Daarom is het wel heel bijzonder als een hoop exemplaren bij elkaar zijn gezet. Bavo Galama bezocht een verborgen museum vol vermaarde luxemodellen in Arnhem.

3 - Nick over zijn zeldzame Honda Accord: "De meeste monteurs zijn jonger"

De Honda Accord Coupé is nog zeldzamer dan menigeen supercar in Nederland. Daarom is het extra speciaal als een exemplaar wordt gekoesterd. Nick viel voor de charmes van de Japanner en doet er alles aan om de Accord in topstaat te houden.

4 - Harm over zijn Mercedes W123: "Mijn kinderen vinden er geen moer aan"

De Mercedes W123 is een van de meest legendarische modellen van het Duitse merk. Harm is dan ook heel trots op zijn exemplaar, al loopt niet iedereen in zijn gezin warm voor de Mercedes.

5 - Jan na bijna 450.000 km in de Citroën C6: "Deze gaat nooit meer weg"

De Citroën C6 is een voorbeeld van een échte Citroën: eigenzinnig en oh zo comfortabel. Toch flopte de auto hopeloos in Nederland. Jan wist de C6 wel direct op waarde te schatten en is van plan zijn exemplaar te houden tot deze de geest geeft.

6 - Frans rijdt zó met zijn 33 jaar oude Volkswagen Golf II naar Italië: "Daar gebeurt niks mee"

Als we het hebben over iconische automodellen, moet de Volkswagen Golf wel in de top staan. Frans is in zijn nopjes met zijn Golf en heeft er een missie van gemaakt de klassieke Volkswagen zo origineel mogelijk te houden.

7 - Tom over zijn Rover 75: "Volgens mijn vader geef ik meer geld uit aan water dan aan benzine"

Rover heeft het als merk niet gered, maar heeft wel enkele fraaie en comfortabele auto's op de markt gebracht. De Rover 75 is daarvan een uitstekend voorbeeld, en eigenaar Tom doet er alles aan om deze sedan op de weg te houden. Daarbij gaat hij zo ver, dat hij mogelijk nog meer geld uitgeeft aan water dan aan benzine.

8 - Erik over zijn Saab 900: "In jaren is hij stokoud, maar hij oogt en rijdt als nieuw"

Ook Saab ging kopje onder. De Zweden hebben in hun actieve jaren een zeer loyale en actieve supportersschare opgebouwd, waaronder Erik Meijer. Erik heeft verschillende Saabs, maar zijn Saab 900 sedan is stiekem zijn favoriet.

9 - Bavo Galama ontmoet de enige vrouwelijke klassiekermonteur van ons land

Vrouwelijke monteurs zijn sowieso al schaars, maar op zoek gaan naar een vrouwelijke klassiekermonteur is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Toch vond Bavo die speld in de vorm van Leontien van Brummelen.

10 - Wessel over zijn Opel Ascona B (1980): "Oorspronkelijk was hij roestbruin metallic, maar dat vond ik zo'n ouwelullenkleur"

Opel was tussen de jaren 70 en 90 hét populairste merk van Nederland. In deze periode werd ook de Opel Ascona B van Wessel op de markt gebracht. Deze rolde origineel van de band in roestbruin metallic, maar gaat nu knaloranje door het leven.