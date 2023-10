Private lease: dit zijn de 5 goedkoopste EV’s met 400 kilometer range (of meer)

Private lease is een uitstekende manier om elektrisch te rijden. Maar dan moet de EV wel een grote actieradius hebben. Met deze 5 goedkope private lease auto’s heb je door de 400 kilometer range geen last van actieradiusvrees.



Wist je dat je met elektrische auto in de private lease ook aanspraak maakt op de SEPP-subsidie? Bij een nieuwe EV gaat het om 61 euro per maand. Dat is mooi meegenomen.



Je hoeft de elektrische auto alleen nog maar op te laden, maar dat wil je niet om de haverklap doen. Daarom belichten wij de 5 goedkoopste elektrische auto’s die te vinden zijn in onze private lease vergelijker met een minimale actieradius van 400 kilometer (WLTP).

1. Peugeot E-208

De Peugeot 208 is een van de populairste auto’s van Europa en dat is niet zonder reden. De compacte hatchback maakt een verrassend volwassen indruk, ook als elektrische E-208. En met de recente facelift is de E-208 alleen nog maar beter geworden.



De Peugeot E-208 krijgt namelijk een krachtiger elektromotor én een grotere batterij. Met als resultaat dat de actieradius groeit van 361 naar 409 kilometer. Het maximale snellaadvermogen ligt op 100 kW, waardoor de 208 binnen 30 minuten weer vol is.

Verder krijg je in de E-208 standaard een warmtepomp, cruise control, parkeersensoren achter, automatische airconditioning, LED-verlichting rondom en een 10-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De Peugeot e-208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 375,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot e-208 prijzen.

2. BYD Dolphin (vanaf Comfort-uitvoering)

BYD is nieuw in Nederland, maar in China rijdt bijna iedereen in een elektrisch model van Build Your Dreams. Het goedkoopste model van de Chinezen is de BYD Dolphin.

Standaard krijg je een accupakket van 44,9 kWh, waarmee je 340 kilometer ver komt. Vanaf de Comfort-uitvoering is de Dolphin echter uitgerust met een accupakket van 60,4 kWh. Hierdoor heeft de EV een actieradius van 427 kilometer. Ook wordt het vermogen ruim verdubbeld (204 in plaats van 95 pk).



Het Comfort-uitrustingsniveau is erg uitgebreid, met camera's rondom, adaptieve cruise control, LED-verlichting rondom, lichtmetalen velgen, automatische airconditioning en een 12,8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De BYD Dolphin is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Dolphin prijzen.

3. Peugeot E-2008

Wat voor de Peugeot E-208 geldt, is ook van toepassing op de Peugeot E-2008. De compacte suv is ook populair en heeft evenals de 208 een facelift ondergaan.

Door deze facelift krijgt de E-2008 dezelfde aandrijflijn en specificaties als vele andere nieuwe Stellantis producten: 156 pk en een accupakket van 54 kWh (netto: 51 kWh). Daarmee komt de Franse compacte suv tot 406 kilometer op één lading stroom (WLTP). Snelladen duurt even lang (of kort): 30 minuten.



Standaard krijg je cruise control, LED-verlichting rondom, airconditioning, lane departure warning en Apple CarPlay en Android Auto. Sinds de facelift is een 10-inch scherm - net zoals bij de 208 - voor alle uitrustingen standaard.

De Peugeot e-2008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 429,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot e-2008 prijzen.

4. MG 4 (vanaf Comfort-uitvoering)

Standaard wordt de MG4 uitgerust met 170 pk vermogen en een accupakket van 51 kWh, waarmee je tot 350 kilometer komt. Wanneer je echter een stapje omhoog maakt naar de MG4 Comfort, krijg je 204 pk en 64 kWh. Met deze batterij rijd je 450 kilometer zonder te laden. De MG laadt het snelst op: binnen 26 minuten is de batterij vol dankzij het hoge snellaadvermogen van 140 kW.

Vanaf dit uitrustingsniveau krijg je tevens adaptieve cruise control, privacy glass achter, LED-lampen rondom, 17-inch lichtmetaal, keyless entry en start en een 7-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.



De MG MG4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 444,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG MG4 prijzen.

5. Opel Mokka Electric

De Opel Mokka Electric (voorheen Opel Mokka-e) is een van de compacte suv’s van Stellantis en heeft dus dezelfde specificaties als onder andere de Peugeot E-2008: 156 pk en een accupakket van 54 kWh (netto: 51 kWh). Ook de Duitser komt daarmee tot 406 kilometer op één lading. Snelladen doe je binnen 30 minuten met maximaal 100 kW.

Met de standaardvariant krijg je onder andere cruise control, een achteruitrijcamera, LED-lampen rondom, automatische airconditioning, 17-inch lichtmetalen velgen, en een 10-inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

De Opel Mokka Electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Mokka Electric prijzen.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze private lease vergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor elektrische auto’s en alle andere auto’s.

