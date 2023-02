Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 5

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin er eindelijk weer eens positief nieuws was over autoverkopen. En waarin zowel Mercedes als Volvo minder positief nieuws had. Top en Flop.



- Top - Autoverkopen januari in de plus

Zowaar een keer goed nieuws over de autoverkopen: die stegen met 6,5 procent in januari 2023 ten opzichte van een jaar eerder. Er werden in totaal 32.845 nieuwe personenauto’s geregistreerd (2022: 30.848). Volkswagen deed het goed, maar er waren ook een paar merken waar geen reden was tot vrolijkheid ...

- Top - 5900 euro korting op je elektrische auto: vier merken verdubbelen de subsidie!

Even een opfriscursus voor wie het was vergeten; sinds 10 januari kunnen particulieren weer gebruikmaken van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Hiermee krijg je, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, 2950 euro aankoopsubsidie. Voor vier merken gaat de korting niet ver genoeg, zij verdubbelen hem. En dus houd je 5900 euro in je zak! Welke merken zijn zo gul?

- Top - Met deze Prius slaat Toyota zijn geitenwollensokkenimago in één klap aan gruzelementen

Het moet niet gekker worden. Toyota overweegt de nieuwe Toyota Prius als extra sportieve GRMN-versie uit te brengen. De letters GRMN staan bij Toyota voor Gazoo Racing: Masters of Nürburgring. Die afkorting vind je alleen op de allersportiefste en allerdikste Toyota's. Een voorbeeld is de Toyota Yaris GRMN uit 2017. Maar die dikke Yaris is allesbehalve zuinig. Gaat de Prius GRMN twee deugden samenbrengen?



- Flop - MG4 Electric: 130 km/h rijden in de kou kost handenvol stroom

425 kilometer is de officiële actieradius van de MG4 Electric met 64 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij! Bij 100 stonden de gezichten nog blij, maar bij 130 werd dat héél anders.

- Flop - Mercedes draait stationwagons en coupés de nek om

Slecht nieuws voor fans van Mercedes-stationwagons en -coupés. Het merk uit Stuttgart wil deze carrosserievormen uitbannen. Dat betekent dat er geen opvolger komt voor jouw favoriete C-klasse, E-klasse, CLA of CLS.

- Flop - Volvo is ongeduldig en wordt versneld volledig elektrisch



Vanaf 2035 mogen van de EU alleen nog maar volledig elektrische auto’s over de toonbank gaan. Volvo wil niet wachten tot het zover is en biedt over drie jaar al een volledig elektrisch modellengamma aan. Goed nieuws voor EV-fans, maar de traditionele Volvist zit er niet op te wachten ...