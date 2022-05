Autoverkopen Nederland: Kia nummer 1, maar Chinese nieuwkomer vertienvoudigt verkopen

Door de aanhoudende chiptekorten en toeleveringsproblemen door de oorlog in Oekraïne, kunnen autofabrikanten veel minder auto's produceren dan ze zouden willen. Over de gehele linie zorgt dat voor dalende verkoopcijfers. Als we alleen naar de maand april kijken, dan incasseren onder meer Opel (-417), Peugeot (-380), Renault (-371) en Volkswagen (-581) rake klappen.

Bescheiden winstjes



Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn ook diverse merken die in Nederland bescheiden winstjes boeken. Ten opzichte van april 2021 laten onder meer Dacia (+44), Fiat (+136), Hyundai (+464), MG (+164) en Skoda (+54) stijgende cijfers zien. Maar behalve bij Hyundai, mogen de aantallen eigenlijk geen naam hebben. Ondanks hun stevige achteruitgang wisten Volkswagen en Peugeot toch nog een plekje in de top 5 van de merken te veroveren. Hun best scorende modellen zijn de Polo en de 208. Toyota moet het vooral hebben van de Yaris.



Top 5 merken (april 2022)



Merk

Aantal Marktaandeel 1

Kia

2.430 11,0 % 2

Toyota

1.655 7,5 % 3

Volkswagen

1.512 6,9 % 4

Skoda

1.498 6,8 % 5

Peugeot

1.407 6,4 %

Grote winnaar



Bij Lynk&Co is dat een heel ander verhaal. Vorig jaar april kwam dit Chinese merk op de markt met de 01 en verkocht het 66 auto's. Dit jaar werd dat aantal ruim vertienvoudigd naar 691 stuks. Daarmee staat de stekkerhybride in de modellenranglijst van april ineens op de vierde plaats. Ook over het gehele eerste kwartaal doet de nieuwkomer het goed: over geheel 2022 is de tussenstand momenteel 1643 auto's.



Enerzijds is dat bijzonder, anderzijds heel begrijpelijk. Technisch is de Lynk&Co 01 identiek aan de plug-in hybride Volvo XC40, maar hij is zo'n 10.000 euro goedkoper. Of het bijzondere leaseconcept van de Lynk&Co bijdraagt aan het succes, is onduidelijk. Slechts een klein percentage van de Lynk&Co-rijders lijjkt gebruik te maken van de doorverhuurmogelijkheden.

Top 5 modellen (april 2022)



Model Aantal

Marktaandeel 1

Skoda Enyaq iV

869

3,9%



2

Volvo XC40

774 3,5%

3

Peugeot 208

712 3,2%

4

Lynk & Co 01

691 3,1%

5

Kia Picanto

Kia Niro

567

567

2,6%

2,6%





De elektrische Skoda Enyaq iV was in april dus de bestseller van Nederland. Ook vier andere modellen in deze top 5 zijn als volledig elektrisch model leverbaar: de Volvo XC40, de Peugeot 208 en de Kia Niro. De Lynk & Co 01 is alleen als stekkerhybride leverbaar en de Kia Picanto kent geen enkele vorm van elektrificatie.