Dit zijn de tweedehands auto's in de compacte middenklasse met de meeste defecten

In samenwerking met keuringsinstantie Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) namen onze collega's maar liefst 5 miljoen Hauptuntersuchungen onder de loep. Dat zijn periodieke keuringsrapporten - zeg maar de Duitse apk.

Dacia Logan MCV heeft meeste defecten



Voor een zo goed mogelijke vergelijking, verdeelden de onderzoekers de auto's over vijf leeftijdscategorieën. Na bestudering van de cijfers, bleek de Dacia Logan MCV in vier van de vijf leeftijdsklassen de twijfelachtige lijstaanvoerder met het hoogste aantal defecten. Ook in de jongste categorie (1 t/m 3 jaar) laat de Roemeen al veel steken vallen. De Citroën C4 Cactus en Renault Mégane laten eveneens matige scores zien. In de onderstaande tabellen geeft het defectenquotum het aantal afkeur- en aandachtspunten per 100 auto's aan.

Als je de top 10-lijstjes per leeftijdscategorie doorkijkt, blijkt het zeker geen exclusief Zuid-Europees 'feestje'. Ook de Opel Astra, Ford Focus en Kia Ceed komen we meerdere keren tegen. Japanners schitteren daarentegen door afwezigheid.

Goed onderhoud cruciaal

De onderzoeksbevindingen zeggen niet puur iets over de kwaliteit van de auto's. Het is ook een indicatie van de aandacht die ze van hun eigenaren krijgen. Verder zijn de geconstateerde gebreken soms heel eenvoudig en zorgen ze zeker niet in alle gevallen voor pech, stilstand of uitval. Veel van de geconstateerde defecten kunnen worden voorkomen door zorgvuldig periodiek onderhoud. Hoe dan ook is het verstandig om de ogen extra goed open te houden als je een tweedehands auto aanschaft die hoog in de onderstaande tabellen staat.

Klassering 1 t/m 3 jaar Defectenquotum 1 Dacia Logan MCV 13,87 2 Citroën C4 Cactus 8,00 3 Renault Mégane 6,61 4 Peugeot 308 6,55 5 Fiat Tipo 6,50 6 Opel Astra 5,90 7 Ford Focus 5,55 8 Alfa Giulietta 5,18 9 BMW 1-serie 4,73 10 Skoda Octavia 4,67





Klassering 4 t/m 5 jaar Defectenquotum 1 Dacia Logan MCV 22,81 2 Citroën C4 Cactus 17,00 3 Renault Mégane 15,12 4 Fiat Tipo 14,43 5 Peugeot 308 12,52 6 Citroën C4 12,42 7 Hyundai i30 11,91 8 Opel Astra 11,04 9 Ford Focus 10,18 10 Kia Ceed 10,10





Klassering 6 t/m 7 jaar Defectenquotum 1 Dacia Logan MCV 31,36 2 Renault Mégane 30,31 3 Hyundai i30 24,55 4 Kia Ceed 23,36 5 Citroën C4 Cactus 22,89 6 Citroën C4 22,26 7 Opel Astra 20,06 8 Peugeot 308 19,78 9 Skoda Octavia 18.33 10 Ford Focus 18,32





KLassering 8 t/m 9 jaar Defectenquotum 1 Renault Mégane 48,49 2 Kia Ceed 48,44 3 Dacia Logan MCV 44,29 4 Hyundai i30 42,44 5 Citroën C4 38,54 6 Ford Focus 36,29 7 Peugeot 308 35,08 8 Seat Leon 32,96 9 Skoda Octavia 31,84 10 Opel Astra 31,62