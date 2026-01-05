Dit zijn de 5 best verkochte bussen van 'donker jaar' 2025

Nieuws

In 2025 is de verkoop van bestelwagens volledig ingestort. Zoals verwacht na de afschaffing van de bpm-vrijstelling en de komst van zero-emissiezones. Dat neemt niet weg dat er ook in dit magere jaar een top 5 van best verkochte bussen is. En die vind je hier.

1. Ford Transit Custom - 3180 keer verkocht

De Ford Transit Custom is het succesnummer van 2025. Hij heeft de Volkswagen ID. Buzz dan wel enigszins op de hielen, het gat met nummers 3 t/m 5 is enorm. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de Transit Custom net in een volledig nieuw jasje op de markt kwam én de elektrische versie meteen goed beschikbaar was.

Concurrent Volkswagen Transporter volgde pas in de loop van het jaar. Dit model valt net buiten de top 5 (plek 7, 853 keer verkocht). De goede verkoop van de Transit Custom leverde Ford ook als merk de eerste plek op in de merkenlijst van 2025.

2. Volkswagen ID. Buzz Cargo - 2868 keer verkocht

De alleen met elektrische aandrijving leverbare Volkswagen ID. Buzz Cargo heeft het in de slechte markt van 2025 goed gedaan. Dankzij die elektrische aandrijving. De afschaffing van de bpm-vrijstelling en de komst van zero-emissiezones hebben er voor gezorgd dat elektrische aandrijving vorig jaar de voorkeur had boven diesel. En daar profiteerde dit model van. Net zoals van zijn guitige uitstraling.

3. Renault Master - 1341 keer verkocht

De Renault Master heeft zijn titel 'Bestelauto van het Jaar 2025' zeker waargemaakt. Van de grote bussen is dit model het best verkocht. Concurrentie is pas te vinden op plek 5. Dit heeft er zeker mee te maken dat de Master E-Tech Electric vorig jaar op de markt kwam, met een bijzonder grote actieradius: tot 447 kilometer op een laadbeurt.

4. Mercedes-Benz Vito - 1003 keer verkocht

De Mercedes-Benz Vito heeft eind 2024 een grondige update gekregen. Wat hem dus geen windeieren heeft gelegd, gezien deze vierde plek. Vooral de elektrische versie was in trek. Ook al omdat dit model eveneens de magische 400 km-grens doorbrak (WLTP: 432 km) na de updates.

5. Mercedes-Benz Sprinter - 951 keer verkocht

De verkoopmix laat ook hier zien dat de Mercedes-Benz eSprinter de meest populaire Sprinter was in de magere bestelautomarkt van 2025. De grote actieradius (vergelijkbaar met de Renault Master E-Tech electric) van maximaal 445 km maakt immers dat je als ondernemer echt uit de voeten kunt met deze grote elektrische bus. Net zoals zijn kleinere broer, de Vito, is ook de Sprinter eind 2024 flink vernieuwd.

Totaal andere top 5 dan in 2024

De afschaffing van de bpm-vrijstelling en de komst van zero-emissiezones hebben heel wat teweeg gebracht. Dieselversies zijn amper nog verkocht: slechts 3137 keer op 16.188 EV's. Vandaar dat de top 5 over 2025 er totaal anders uitziet dan die van 2024. Toen werden vooral diesels verkocht om de bpm-verhoging van 2025 voor te zijn en pakte de Renault Trafic de eerste plek met 12.064 verkochte exemplaren. Tweede werd de Mercedes-Benz Sprinter met 11.024 versies. Waarmee alleen al de nummer 1 en 2 van 2024 de totale markt van 2025 overtroffen.