Adrie's bestseller uit 1998 is tegenwoordig heel exclusief: 'heerlijke oude schoen'

Onder de 71.712 nieuwe Opels die in 1998 de Nederlandse showrooms verlieten, bevonden zich 15.500 Vectra’s. Daarvan zijn er nu nog 300 over. De vuurrode hatchback van Adrie Veen is er één van. Wat maakt deze ‘exclusieve bestseller’ zo leuk?

Als je tussen 1970 en 2002 de lijst met bestverkochte automerken in Nederland bekeek, prijkte Opel steevast op één. Daarbij was de Kadett tot 1991 de onbetwiste koploper. Ook na de komst van de Volkswagen Golf in 1974.

Maar wat had Opel de eigenaren van de veelzijdige, vlot gelijnde E-Kadett te bieden als ze een trapje hoger wilden? De oersaaie Ascona C, een hoekig, ongeïnspireerd model dat iets meer ruimte, maar weinig meerwaarde bood. Dat begonnen ze halverwege de jaren 80 ook in Rüsselsheim in te zien. Vandaar dat Opel het met de Ascona-opvolger over een spannender boeg wilde gooien.

Was de Ascona - weinig toepasselijk - nog vernoemd naar een prestigieus Zwitsers skioord, zijn vervanger kreeg in 1988 een fantasiewoord als modelnaam: Vectra. Het klonk modern, en de ambities waren groot. Met luxueus uitgevoerde V6-varianten, een sportieve vierwielaangedreven versie en (vanaf 1995) ook een stationwagon, moest de Vectra niet alleen klanten bij de Volkswagen Passat wegsnoepen, maar ook een voordelig alternatief zijn voor de Mercedes 190 en BMW 3-serie.

21.000 Vectra’s in één jaar!

Geheel in stijl met het merklogo, beleefde de Vectra A een bliksemstart, zeker in Duitsland. Het moderne, gladde design oogstte veel lof, evenals de kwaliteitssprong die het interieur had gemaakt. In Nederland moest de Vectra even op stoom komen, om in 1991 een topjaar te draaien met ruim 21.000 verkopen.

Even voor de beeldvorming: in 2025 deden alle Opel-modellen in Nederland samen niet eens de helft (10.340) van dat aantal. Vanaf 1993 kregen de Nederlandse verkoopcijfers van de Vectra een flinke knauw, ondanks de lichte facelift van 1992.

Verkoop Vectra stijgt met 80 procent!

De ommekeer kwam in 1996, het eerste volle verkoopjaar van de nieuwe Vectra B, en ook het jaar dat de Amerikanen Sergey Brin en Larry Page de basis legden voor zoekmachine Google, dat Bill Clinton werd herverkozen tot president van de VS, en Ajax voor de derde keer op rij landskampioen werd. Tja, dat klinkt ineens als heel lang gelden ..

Zetten in 1995 nog ‘maar’ een dikke 10.000 Nederlanders hun handtekening onder een koopcontract voor Opels middenklasser, een jaar later steeg dat aantal tot ruim 18.000 - een groei van meer dan 80 procent!

Om de strijd met nieuwe concurrenten als de Ford Mondeo en Renault Laguna aan te gaan, had Opel de Vectra niet alleen een modernere jas gegeven, maar hem ook voorzien van zuiniger Ecotec-motoren, betere veiligheidsvoorzieningen en meer luxe. Bovendien kwam er naast de sedan en de vijfdeurs hatchback eindelijk een stationwagon.

Buitenspiegels Vectra B: mooi maar onpraktisch

Aan de buitenkant van de Vectra B vallen vooral de buitenspiegels op. Dat zijn geen loszittende, ‘achteraf aangeplakte’ onder­delen, maar ze vormen een integraal onderdeel van het ontwerp. De lijn van de spiegels wordt al ingezet in de motorkap, om vervolgens bijna naadloos over te vloeien in het spiegelhuis. Dat is niet alleen gunstig voor de stroomlijn, ook esthetisch is het fraai.

Vandaar dat we onze blije Vectra-rijder meteen vragen of hij die spiegels ook zo ­fantastisch vindt. Adrie: “Ze zijn prachtig, alleen is het jammer dat je er vooral je eigen auto in ziet. Je hebt er dus weinig aan. En als je ze wat verder naar buiten verstelt, heb je vooral zicht op de vangrail en de vluchtstrook. Maar goed, zolang je maar sneller rijdt dan de rest, heb je daar geen last van!”

Aan dat antwoord proeven we dat er voor de aanschaf van zijn Vectra, geen sprake was van een al jarenlang sluimerende Opel-liefde. Adrie: “Een oom en tante reden vroeger Opel ­Vectra, en dat vond ik als jonge jongen wel een indrukwekkend stille en luxe auto. Maar ja, mijn ouders reden Citroën AX, en dan vind je dat al gauw, haha.”

Vectra uit 1998 van eerste eigenaar

Hoe komt het dan dat je nu zo warmloopt voor de Vectra? “Omdat ik drie jaar geleden dichter bij huis ging werken, moest ik mijn leaseauto, een Skoda Octavia Combi, inleveren. Voor woon-werkverkeer had ik geen auto meer nodig, maar voor onze ­caravanvakanties en weekendtrips met onze twee kinderen wilden we wel een ruime, praktische gezinswagen. Alleen hadden we geen zin om bakken met geld uit te geven.”

Hoewel Adrie en zijn vrouw vooral Citroën-liefhebbers zijn, hadden ze geen specifiek merk of model voor ogen. Geen Citroën, en nee, ook geen Opel Vectra.

“We hadden zoiets van: we zien wel waar het eindigt. Totdat ik op Facebook deze auto voorbij zag komen. Hij werd aangeboden door een handelaar, maar was afkomstig van de eerste particuliere eigenaar. Er stond maar 82.000 kilometer op de teller en de prijs was laag."

'Nog maar een jonkie'

Maar toen we met onze lease-Skoda kwamen voorrijden, leek het wel alsof de beste man de auto helemaal niet aan ons wílde verkopen. Hij begon van, ‘zou je dat nou wel doen, het is heel anders dan wat je gewend bent, dat ding is hartstikke oud’, etcetera.

Maar toen mijn vrouw zei dat de Vectra vergeleken met onze andere auto, een Citroën AX GTi, nog maar een jonkie was, ontdooide hij ineens. Sterker nog, hij deed spontaan nog wat van de prijs af, zodat we ‘m voor 1850 euro mochten meenemen. Maar dan deed hij er verder helemaal niks aan qua onderhoud en reparaties.” Dat klinkt alsof er een paar addertjes onder het gras zaten …

Achterstallig onderhoud

Adrie: “Er was inderdaad sprake van achterstallig onderhoud. De auto had heel lang stilgestaan. De remmen liepen rondom aan, dus die heb ik uit elkaar gehaald en gangbaar gemaakt. Verder waren alle filters en vloeistoffen hard aan vervanging toe. Het interieurluchtfilter was zelfs helemaal kapotgevreten door de schimmel. Maar goed, dat soort klussen kan ik gelukkig allemaal zelf doen. Ook het hangende hemeltje wil ik aanpakken, maar dat wordt nog een uitdaging.”

Vectra laat Adrie schrikken

Maar al maak je de remmen gangbaar en vervang je alle vloeistoffen plus filters, dan nog kan een auto je onaangenaam verrassen met allerlei andere ellende. Hoe ging dat bij de Vectra? “In het begin was-ie vreselijk traag, maar geleidelijk aan begon-ie los te gekomen. Ook loopt de motor nu veel mooier dan in het begin, mede ­dankzij het speciale Green-luchtfilter. Toch heeft-ie me een keer flink laten schrikken ..."

"Ik was onderweg, toen het ineens enorm naar verbrand plastic begon te stinken, ­tegelijkertijd klom de naald van de temperatuurmeter richting rood. Snel gestopt natuurlijk, en gekeken of er ergens koelvloeistof uitliep, maar dat bleek niet het geval. Om zoveel mogelijk warmte af te voeren, ben ik toen met de kachel op z’n heetst naar huis gereden. Dat was wel even zweten. Ook daarna, want het duurde een tijdje voordat ik de oorzaak had gevonden."

"Wat bleek: de radiateurfan was vastgelopen. Gelukkig vond ik een vervangend exemplaar bij een sloperij, compleet met een prima radiateur. Voor de losse fan vroegen ze vier tientjes, met alles erop en eraan vijf. Dus was de keus snel gemaakt; complete set gemonteerd en gaan!”

Roestige spatbordranden

Hoewel de Vectra er in z’n algemeen netjes uitziet, spotten we bij de achterste wielkast­randen wel wat corrosie. “Doordat deze bijna z’n hele leven onder een afdak heeft gestaan, valt de roest erg mee. Die begint meestal bij de achterste schermen, en als je er niks aan doet, gaat het hard. Dat is één van de redenen waarom je bijna geen Vectra’s meer ziet."

"Af fabriek kregen ze ook bijna geen roest­bescherming mee; likkie verf erop en verder moest je het maar uitzoeken. Binnenkort ga ik een lascursus volgen en als ik het lassen een beetje onder de knie heb, ga ik er een paar inzetstukken inlassen. Spuiten ga ik ook zelf proberen, want lelijker dan het nu is, kan het haast niet worden, haha.”

Oude Opel Vectra als caravantrekker

Adrie en z’n gezin gaan graag met de caravan op pad, maar daarvoor bleken de originele achterdempers te slap en versleten. “Ik heb ze vervangen door sportdempers, maar die zijn eigenlijk weer iets te stevig. Ook omdat de voorste nog vrij zacht zijn. Maar goed: voor iets te slap, achter iets te hard dus zit je in het midden best comfortabel!”

En hoe doet zo’n oude Vectra het verder als caravantrekker? Met 100 pk en 150 Nm is het immers geen enorme krachtpatser. “Geloof het of niet, als trekauto doet ‘Opa’, zoals we de Vectra thuis noemen, het beter dan die Octavia met z’n driecilinder grasmaaier­motortje.

Er mag 1300 kilo aan de haak en dat is precies het gewicht van onze caravan. We blijven meestal in Nederland en dan is de vijfde versnelling gewoon bruikbaar. Vanwege de bijzondere buitenspiegels heb ik een setje speciale caravanspiegels moeten kopen. Die passen alleen op dit type Vectra.”

Airco wordt niet gemist

Maar kom op, Adrie, het is toch niet allemaal koek en ei met zo’n oude auto? “Hij heeft ABS, stuurbekrachtiging, elektrische ramen en elektrisch verstel- en verwarmbare spiegels. Airco? Nee, dat heeft-ie niet. Zelf mis ik dat niet zo, want ik werd er altijd verkouden van. De kinderen zeuren soms wel over de warmte en daarom heb ik van die winddeflectors gekocht."

'Als een ouwe schoen'

"Die beperken het windgeruis als je met open ramen rijdt, bovendien waai je niet meer uit je laatste verschoning. Wel vind ik het jammer dat de auto geen cruisecontrol en geen boordcomputer heeft. Aan de andere kant word ik ook niet lastiggevallen door snelheidspiepjes en misplaatste stuurcorrecties zoals bij nieuwe auto’s.

Deze Vectra is als een ouwe schoen; hij zit fijn, loopt lekker en knelt nooit. Ook het verbruik is heel netjes. Sinds ik weer wat verder weg werk, gebruik ik de Vectra dagelijks voor woon-werkverkeer. Met een combinatie van binnen- en snelwegen, haal ik bijna 1 op 16 - gewoon op E10 en dat gaat probleemloos.”

1 op de 10 Vectra's was een hatchback

Ooit stond de Opel Vectra boven in de verkoopstatistieken, maar tegenwoordig is het een zeldzame verschijning. Wat Adries auto extra bijzonder maakt, is dat het een hatchback is. Maar één op de tien in Nederland verkochte Vectra’s had de vijfdeurs carrosserie. “Op meetings zijn veel mensen daar verbaasd over. Die kennen de Vectra wel, maar ze herinneren zich alleen de sedan en de stationwagon.

Onderweg krijg ik regelmatig duimpjes, al zijn er ook mensen die niet snappen waarom ik zo nodig zo’n ‘ouwe bak’ moest kopen. Totdat ze een keertje meerijden. Vanbinnen is-ie nog supernetjes en hij rijdt gewoon goed.” Nadat wij de ­smetteloze staat van de zwart-grijs-groen-blauw-paarse nineties-bekleding hebben bewonderd, laat Adrie nog een typische Vectra-eigenaardigheid zien.

“De interieurverlichting bedien je met de gewone lichtschakelaar. Door die uit te trekken of in te duwen, doe je de binnenverlichting aan of uit. Dat wist de verkoper niet, die dacht dat de gloeilamp stuk was en had het kapje er al afgehaald om er een nieuwe in te zetten.”

Vectra-liefde is besmettelijk

Op de roestige spatbordranden na, oogt de Vectra aan de buitenkant nog zo fris als een hoentje. Om ‘m zo te houden, gaat Adrie af en toe los met een poetsmachientje dat-ie speciaal voor de auto heeft aangeschaft. Zijn groeiende Vectra-liefde blijkt aanstekelijk te werken. Adrie: “Een tijdje geleden heeft een maatje van me er ook een gekocht. Hij had een Volkswagen Golf VI die ineens op drie cilinders ging lopen - bleek de nokkenas gebroken te zijn."

"Reparatie was peperduur, en voor een schappelijk bedrag kon-ie een nette Vectra 1.8i-16V kopen. Ik heb ‘m geholpen om wat puntjes op de i de zetten, en hij is er dolblij mee. Hij is er laatst zelfs mee naar een cars & coffee geweest. Dat had-ie met z’n Golf nog nooit gedaan!

Zelf zag ik onlangs een mooie donkergroene 2.0 in de luxe CDX-uitvoering te koop staan. Kostte geen drol. Dan kom je wel even in de verleiding, aan de andere kant weet ik nu wat ik heb, bovendien heeft mijn auto nog maar iets meer dan een ton op de klok. Hij kan dus nog jaren mee."

"Als ik ooit iets anders koop, wordt het eerder een echte oldtimer dan iets nieuwers. Hoog op mijn lijstje staat de Citroën CX. Een neef van me had er eentje als trouwauto. Achterop stond het hele alfabet: Citroën CX 25 Prestige Turbo 2. Niet normaal, hoe geweldig dat rijdt. Maar voorlopig kachelen we nog lekker door met de Opel.”