Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

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Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mazda met de snelste facelift ooit komt en Volkswagen luisterde naar geklaag van liefhebbers van de ID. Polo GTI. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – opzij voor de ID. Polo GTI

In Nederland neemt Oom of Tante Agent je rijbewijs in als je de topsnelheid van de ID. Polo GTI wilt testen. 175 km/h is hier hard genoeg. Maar in Duitsland, op de autobahn, tel je dan niet mee. Zeker niet als de belangrijkste concurrent, de Peugeot 205 GTi, nog harder kan rijden. En dus grijpt Volkswagen zeer waarschijnlijk in na al het Duitse geklaag.

+ Top – een feestje met Skoda

Zonder de Octavia was Skoda eeuwig in zijn Oostblok-imago blijven hangen. Hij blaast 30 kaarsjes uit. Tijd voor een terugblik op dit succesmodel.

+ Top – SUV's van Mazda nu al op de schop

De Mazda CX-60 en CX-80 spelen een belangrijke rol in Mazda’s poging om hoger in de markt te komen. Toch blijven de verkopen van Mazda’s zogeheten Large Platform-modellen achter bij de verwachtingen. Dat is voor het Japanse merk reden om stevig in te grijpen.

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- Flop – Al na een jaar in een verouderde auto

We blijven bij Mazda. De elektrische 6e werd uitgeroepen tot mooiste auto van de wereld. Al na een jaar krijgt-ie een technische facelift met precies de technische verbeteringen die we vanaf het begin graag hadden gezien. Arme mensen die hem nu al hebben gekocht, ze hebben al een oude auto ...

- Flop – Ook kleine auto's zijn peperduur in Nederland

Dezelfde Dacia Sandero, dezelfde Citroën C3: toch betaal je in Nederland voor precies dezelfde auto duizenden euro's meer dan in Duitsland. Wij vergeleken de officiële prijslijsten zelf, om te zien hoe groot dat verschil precies is en waar het vandaan komt.

- Flop – Misser in de Hyundai Ioniq 3

De Hyundai Ioniq 3 is een opvallend leuke, betaalbare elektrische auto. Maar bij de goedkoopste uitvoering heeft Hyundai wel een goedkope truc uitgehaald, bekend van de Tesla Model 3 en Volvo EX30 ....