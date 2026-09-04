Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mazda met de snelste facelift ooit komt en Volkswagen luisterde naar geklaag van liefhebbers van de ID. Polo GTI. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

+ Top – opzij voor de ID. Polo GTI 

In Nederland neemt Oom of Tante Agent je rijbewijs in als je de topsnelheid van de ID. Polo GTI wilt testen. 175 km/h is hier hard genoeg. Maar in Duitsland, op de autobahn, tel je dan niet mee. Zeker niet als de belangrijkste concurrent, de Peugeot 205 GTi, nog harder kan rijden. En dus grijpt Volkswagen zeer waarschijnlijk in na al het Duitse geklaag. 

Lees ook Nog voor de introductie van deze hot hatch zet Volkswagen al een foutje recht Volkswagen zwicht voor kritiek: ID. Polo GTI krijgt hogere topsnelheid
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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

+ Top – een feestje met Skoda

Zonder de Octavia was Skoda eeuwig in zijn Oostblok-imago blijven hangen. Hij blaast 30 kaarsjes uit. Tijd voor een terugblik op dit succesmodel. 

Lees ook Zonder deze auto was Skoda eeuwig in zijn Oostblok-imago blijven hangen Zonder deze auto was Skoda eeuwig in zijn Oostblok-imago blijven hangen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

+ Top – SUV's van Mazda nu al op de schop

De Mazda CX-60 en CX-80 spelen een belangrijke rol in Mazda’s poging om hoger in de markt te komen. Toch blijven de verkopen van Mazda’s zogeheten Large Platform-modellen achter bij de verwachtingen. Dat is voor het Japanse merk reden om stevig in te grijpen.

Lees ook Mazda grijpt stevig in bij CX-60 en CX-80: bijna alles gaat op de schop Mazda grijpt stevig in bij CX-60 en CX-80: bijna alles gaat op de schop

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

- Flop – Al na een jaar in een verouderde auto

We blijven bij Mazda. De elektrische 6e werd uitgeroepen tot mooiste auto van de wereld. Al na een jaar krijgt-ie een technische facelift met precies de technische verbeteringen die we vanaf het begin graag hadden gezien. Arme mensen die hem nu al hebben gekocht, ze hebben al een oude auto ... 

Lees ook Waarom je baalt als je net de mooiste auto ter wereld hebt gekocht Waarom je baalt als je net de mooiste auto ter wereld hebt gekocht
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

- Flop – Ook kleine auto's zijn peperduur in Nederland

Dezelfde Dacia Sandero, dezelfde Citroën C3: toch betaal je in Nederland voor precies dezelfde auto duizenden euro's meer dan in Duitsland. Wij vergeleken de officiële prijslijsten zelf, om te zien hoe groot dat verschil precies is en waar het vandaan komt.

Lees ook Deze populaire auto's zijn in Nederland duizenden euro's duurder dan in Duitsland Zoveel goedkoper zijn deze populaire auto's in Duitsland dan in Nederland
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2026)

- Flop – Misser in de Hyundai Ioniq 3

De Hyundai Ioniq 3 is een opvallend leuke, betaalbare elektrische auto. Maar bij de goedkoopste uitvoering heeft Hyundai wel een goedkope truc uitgehaald, bekend van de Tesla Model 3 en Volvo EX30 ....

Lees ook Goedkoopste Hyundai Ioniq 3 doet alsof hij een Tesla is - maar ben jij daar blij mee? In de goedkoopste Hyundai Ioniq 3 kun je fluiten naar één essentieel onderdeel
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Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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