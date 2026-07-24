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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we genieten van de vijfcilinder van Audi, maar een half miljoen Nederlanders een boete in Duitsland riskeren zonder dat ze het weten. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)

+ Top – Genieten van vijf cilinders

Al vanaf het moment dat je 'm start, laat de vijfcilinder van Audi je genieten. Wij haalden een speciale uitvoering van de bekende Audi RS3 op en voelden ons zowel gelukkig als melancholisch

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)

+ Top – Toyota krikt beveiliging op

Jarenlang was de Toyota RAV4 de favoriet van het Nederlandse dievengilde, dit jaar halveerde het aantal diefstallen bijna. Toevallig is dat niet.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)

+ Top – Comeback

De populairste auto van Europa van maart 2026 leek zijn glans compleet kwijt. Inmiddels staat hij weer fier bovenaan de ranglijst.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)

- Flop – Enorme reorganisatie

Ze zullen het vast niet beseffen, maar minimaal een half miljoen Nederlanders loopt risico op een dikke boete als ze de Duitse grens oversteken. 

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)

- Flop – Cliché 

Het is een cliché, maar in dit onderzoek blijkt het de waarheid als bus: bestuurders van dit merk gebruiken hun knipperlicht het minst. 

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)

- Flop – Meer digitalisering

Tot onze grote spijt wordt steeds meer digitaal. Eerst was al het rijbewijs aan de beurt, nu nog zo'n vertrouwd autopasje ...

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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