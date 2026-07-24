Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2026)
Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we genieten van de vijfcilinder van Audi, maar een half miljoen Nederlanders een boete in Duitsland riskeren zonder dat ze het weten. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.
+ Top – Genieten van vijf cilinders
Al vanaf het moment dat je 'm start, laat de vijfcilinder van Audi je genieten. Wij haalden een speciale uitvoering van de bekende Audi RS3 op en voelden ons zowel gelukkig als melancholisch.
Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.
+ Top – Toyota krikt beveiliging op
Jarenlang was de Toyota RAV4 de favoriet van het Nederlandse dievengilde, dit jaar halveerde het aantal diefstallen bijna. Toevallig is dat niet.
+ Top – Comeback
De populairste auto van Europa van maart 2026 leek zijn glans compleet kwijt. Inmiddels staat hij weer fier bovenaan de ranglijst.
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- Flop – Enorme reorganisatie
Ze zullen het vast niet beseffen, maar minimaal een half miljoen Nederlanders loopt risico op een dikke boete als ze de Duitse grens oversteken.
- Flop – Cliché
Het is een cliché, maar in dit onderzoek blijkt het de waarheid als bus: bestuurders van dit merk gebruiken hun knipperlicht het minst.
- Flop – Meer digitalisering
Tot onze grote spijt wordt steeds meer digitaal. Eerst was al het rijbewijs aan de beurt, nu nog zo'n vertrouwd autopasje ...
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