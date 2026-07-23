Je kentekenbewijs verdwijnt straks uit je portemonnee, dit komt ervoor in de plaats

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Het vertrouwde kentekenbewijs krijgt een ingrijpende metamorfose. Europa heeft groen licht gegeven voor een nieuwe aanpak die elke Nederlandse automobilist vroeg of laat gaat merken.

Brussel wil van het pasje af

De transportcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een herziening van de regels voor voertuigregistratie. Het doel is minder bureaucratie en beter zicht op fraude. Binnen drie jaar nadat de nieuwe regels ingaan, moet het digitale kentekenbewijs in de hele EU de standaard worden.

Dat digitale kentekenbewijs komt straks te staan in de Europese portemonnee voor digitale identiteit, dezelfde wallet-app op je telefoon waar ook je digitale rijbewijs in komt. Voertuiggegevens zoals merk, gewicht, eigenaar en keuringsresultaten worden zo in één klap overal en altijd inzichtelijk, voor jezelf én voor een controlerende instantie.

Nederland loopt al warm

Nederland wacht de Europese besluitvorming niet passief af. Sinds juli 2025 zijn de gegevens van je kentekenbewijs al digitaal in te zien via de RDW Voertuigapp, wat de RDW zelf een voorproefje noemt op wat komen gaat. Het kabinet heeft daarnaast al formeel gereageerd op het Europese voorstel en staat er overwegend positief tegenover, met wel een paar kanttekeningen over digitale toegankelijkheid en gegevensbescherming.

Toch hoef je je fysieke kentekenbewijs voorlopig niet weg te gooien. Wie moeite heeft met digitale vaardigheden of geen smartphone heeft, houdt namelijk het recht op een fysiek exemplaar, straks zelfs voorzien van een QR-code voor snelle controle. Voor een rechtsgeldige, officiële invoering in Nederland is bovendien eerst een wetswijziging nodig, en die wordt niet voor 2028 verwacht.

Net als bij het rijbewijs wordt het kentekenbewijs dus niet van vandaag op morgen afgeschaft. Het wordt in de eerste plaats digitaal, met het vertrouwde pasje als vangnet voor wie daar behoefte aan heeft.