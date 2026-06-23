Volkswagen zet komende jaren bijl in modellenaanbod

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De Volkswagen-groep gaat snijden in het aantal modellen. Niet alleen bij Volkswagen zelf, maar ook bij de andere merken uit de groep. De komende jaren zijn volgens de hoogste baas van het concern cruciaal.

Saai is het niet bij de Volkswagen-groep. Er is goed nieuws, zoals de komst van een hele reeks goedkope elektrische modellen. De Volkswagen ID. Polo en Skoda Epiq staan bijna in de showroom. CEO Oliver Blume praatte de aandeelhouders onlangs bij. Zijn boodschap: de komende jaren bepalen of Volkswagen weer winstgevender, sneller en slagvaardiger wordt.

Het mes erin

Blume deed uit de doeken hoe hij dat voor zich ziet. De belangrijkste maatregel is het terugdringen van het uitwaaierende aanbod. Niet elk model hoeft dus automatisch een opvolger te krijgen. Het concern wil zich sterker richten op auto’s die in grote aantallen worden verkocht en beter aansluiten op wat klanten per regio vragen. Binnen de Volkswagen-groep moeten modellen minder op elkaar gaan lijken of elkaar minder in de weg zitten, zegt Blume. Er zijn nu te veel modellen die in dezelfde kopersvijver vissen.

Ook gaat het mes in het aantal uitvoeringen, motorvarianten en marktspecifieke versies. Zoals ook het aantal platforms minder wordt. Hoe meer uitzonderingen, des te duurder de ontwikkeling en productie worden Als het aanbod eenvoudiger is, kunnen nieuwe modellen juist sneller ontwikkeld en gebouwd worden.

Massa-ontslagen

De sanering is al begonnen. In 2025 daalden de kosten bij de Duitse Volkswagen-fabrieken met gemiddeld meer dan 20 procent. In totaal moeten nog eens 50.000 banen verdwijnen, waarvan 35.000 bij Volkswagen AG. Voor meer dan 28.000 werknemers zijn inmiddels bindende afspraken gemaakt. Dankzij alle maatregelen denkt Volkswagen vanaf 2030 jaarlijks 6 miljard euro te kunnen besparen.

Deze modellen verdwijnen

Het is nog te vroeg om te zeggen welke modellen overleven en welke gaan verdwijnen. Audi trok de stekker uit de A1 en Q2, terwijl Volkswagen stopte met de verouderde Touran. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt ook de elektrische Volkswagen ID.5 geen opvolger. Van de grote Touareg is dat al zeker. Het blijft de vraag wat de plannen zijn voor Seat, dat al sinds 2020 geen nieuw model meer op de markt heeft gebracht.

Tegelijkertijd wil Volkswagen niet de indruk wekken dat het concern alleen maar aan het saneren is. In 2025 presenteerden de merken van de groep meer dan 30 nieuwe modellen en dit jaar komen daar nog eens 20 bij. Een aantal daarvan hebben we al gezien, zoals de Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq en Audi A5. Later dit jaar keert de Audi A2 officieel terug als elektrisch instapmodel. Skoda onthult op 23 juni bovendien zijn zevenzits elektrische SUV Peaq.