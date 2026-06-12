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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week met goed nieuws voor liefhebbers van de verbrandingsmotor (waaronder ondergetekende), maar waarin de eerste solid-state batterij een scam blijkt te zijn. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2026)

+ Top – Mag de verbrandingsmotor blijven?

Ik heb niets tegen elektrisch, maar ik blijf een groot fan van de verbrandingsmotor. Iets in de beleving van zo'n krachtbron kan niet worden gerepliceerd door een elektrische aandrijflijn. Daarom zou ik het supertof vinden als er een manier kan worden gevonden om de verbrandingsmotor ook in de toekomst een plekje te geven. Misschien heeft Mazda deze week daar wel het eerste voorzetje voor gegeven ...

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2026)

+ Top – Stap dichterbij waterstof

Waterstof is een moeilijk dossier geworden voor autoproducenten. Ooit leek het zo veelbelovend, maar de adoptie van personenvoertuigen die rijden op het goedje lijkt momenteel verder weg dan ooit. Daarom heb ik er respect voor dat Toyota blijft bouwen aan een weg waarin waterstof wel mogelijk is in de toekomst. 

Lees ook Toyota zet weer een stap in waterstoftechnologie, maar niet zoals je verwacht Toyota zet weer een stap in waterstoftechnologie, maar niet zoals je verwacht
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2026)

+ Top – Meer wapens voor Mercedes

De nieuwe elektrische Mercedes GLC is indrukwekkend, maar heeft ook te maken met moordende concurrentie van onder andere de BMW iX3 en Volvo EX60. Daarom is het goed voor het merk dat er ook goedkopere modellen op de markt gaan komen. Al is 'goedkoop' nog altijd een relatief begrip natuurlijk.

Lees ook Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken Bijna 9000 euro goedkopere Mercedes GLC jaagt op BMW iX3 en Volvo EX60

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2026)

- Flop – Superbatterij blijkt nep

Weet je nog dat het Finse Donut Lab begin dit jaar de batterijwereld op zijn kop zette met een spectaculaire belofte? De eerste solid-state batterij die in enkele minuten oplaadt en veel verder komt dan alles wat er nu rijdt, leek geboren. Maar het blijkt achteraf allemaal een leugen te zijn geweest

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2026)

- Flop – Ratjetoe

Het modellengamma van Mitsubishi begint ondertussen een opmerkelijk ratjetoe te worden van bij elkaar geraapte kopies van hun samenwerkingspartners. Deze week kwam naar buiten dat de Japanners weer een model gaan kopiëren, maar dit keer geen Renault ...

Lees ook Mitsubishi kopieert weer een model, maar dit keer geen Renault Mitsubishi kopieert weer een model, maar dit keer geen Renault
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2026)

- Flop – Verliezen we weer een iconische hatch?

Opel kondigde deze week aan dat de volgende generatie van de Opel Astra een 'een minder traditionele vorm' zal krijgen. Nog niet veel bekend dus, maar dat het geen hatchback zal worden lijkt vrij duidelijk. En dat vind ik enorm jammer, het is namelijk een van mijn favoriete segmenten. Maar lang lijkt de C-segment hatchback niet meer te bestaan.

Lees ook Voor de opvolger van de Astra gooit Opel het roer om Opel neemt een gok met de opvolger van zijn bekendste model
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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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