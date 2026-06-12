Eerste solid-state batterij ter wereld blijkt gewoon een doodnormale accu te zijn

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Begin dit jaar zette het Finse Donut Lab de batterijwereld op zijn kop met een spectaculaire belofte: een solid-state batterij die in enkele minuten oplaadt en veel verder komt dan alles wat er nu rijdt. Nu blijkt die wondercel helemaal geen revolutionaire techniek, maar een doodgewone lithium-ion-batterij.

Toen onderzoeksinstituut VTT de veelbelovende testcijfers naar buiten bracht, schreven wij er nog hoopvol over (zie het bericht hieronder). Maar de twee claims die er echt toe deden, de energiedichtheid en de levensduur, werden in die tests nooit hardgemaakt. Batterijonderzoeker en Youtuber Ziroth haalde de batterij helemaal uit elkaar, samen met meer dan twintig onafhankelijke experts, en kwam tot een ontluisterende conclusie.



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Het bewijs zit in de cel

Voor het onderzoek werden ruim twintig batterijdeskundigen geraadpleegd, die unaniem tot dezelfde conclusie kwamen: de geteste cel is gewoon lithium-ion. En dat is pijnlijk, want lithium-ion is allesbehalve baanbrekend. Sterker nog, het is al jaren de meest gangbare batterijsoort in de auto-industrie. Je vindt in vrijwel elke elektrische auto een exemplaar.

De deskundigen vonden het bewijs in hoe de cel zich tijdens het laden gedraagt. Lithium-ion en natrium-ion laden allebei op hun eigen manier op. Het patroon van de geteste cel hoort onmiskenbaar bij lithium-ion. Bovendien zet de cel zich op een manier uit die alleen past bij grafiet, het materiaal waarin lithium-ion-accu's hun energie opslaan. In een natrium-ion-cel kan dat niet, omdat de deeltjes daarvoor simpelweg te groot zijn. Kortom: de meetgegevens wijzen onmiskenbaar op lithium-ion.

De gemeten energiedichtheid kwam uit op ongeveer 298 Wh/kg. Netjes voor een goede lithium-ion-cel, maar ver verwijderd van de beloofde 400 Wh/kg.

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Een web van bedrijven

De techniek van de batterij in kwestie komt oorspronkelijk van het Duitse CT Coatings, een bedrijf met een wonderlijke verzameling patenten, van bedrukte stoeptegels tot gevarendriehoeken. Dat bedrijf beloofde een natrium-ion-batterij, maar leverde dus een gewone lithium-ion-cel. Daarboven zaten nog twee partijen: Nordic Nano, dat de cellen zou maken maar naar verluidt nog nooit één batterij heeft geproduceerd, en Donut Lab, dat de batterij op de markt moest brengen.

Veelzeggend is dat er weliswaar onafhankelijk werd getest, maar nooit op de twee punten die er echt toe deden, de energiedichtheid en de levensduur.

Beloftes die niet klopten

Ook een andere belofte klopte niet. De wondercel zou debuteren in de elektrische motorfietsen van Verge Motorcycles, het zustermerk van Donut Lab. Donut Lab zei dat er begin 2026 al een productiemotor naar klanten was gegaan, maar dat bleek niet waar. De eerste exemplaren waren bedoeld om het productieproces te testen, dus nog niet voor de verkoop. De directeur erkende later iets opmerkelijks: de beloofde wondercel zat niet eens in die motorfietsen. Bovendien was de cel die VTT eerder zo gunstig testte, niet de batterij die klanten zouden krijgen.

Kwalijk maar waar: ondertussen was er wel geld opgehaald. Donut haalde zo'n 25 miljoen euro op van ruim 1300 overwegend kleine investeerders, velen via een crowdfundingactie. Na de CES-presentatie werd de waardering opgeschroefd tot 1,25 miljard euro. Finse financiële en strafrechtelijke autoriteiten doen er inmiddels onderzoek naar.