Dankzij dit slimme trucje van Mazda hoeft een benzineauto niet langer slecht te zijn voor het milieu

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Terwijl de rest van de autowereld vol inzet op elektrisch, gaat Mazda een heel andere kant op. Het merk wil de benzinemotor schoner maken met een techniek die bijna te mooi klinkt om waar te zijn.

Het idee heet Mobile Carbon Capture en komt hierop neer: terwijl je rijdt, vist het systeem de uitgestoten CO2 uit de uitlaatgassen en slaat die op aan boord. De techniek dook vorig jaar op in de Vision X-Coupe (zie afbeeldingen hieronder), een conceptcar die op de Japan Mobility Show veel aandacht trok.

Hoe het werkt

Met mineraal zeoliet speelt een sleutelrol in het systeem. Zeoliet is poreus en werkt als een spons voor CO2. De uitlaatgassen stromen erlangs en het zeoliet houdt de koolstofdioxide vast. Zodra de 'spons' vol is, gebruikt Mazda de restwarmte van de motor om het zeoliet te verhitten, waardoor de CO2 weer loskomt. Een elektrische compressor perst het gas vervolgens samen en stopt het in een opslagtank in de auto.

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Tien keer zoveel als vorig jaar

Mazda test de techniek tijdens langeafstandsraces op het circuit, in de Super Taikyu-serie. Een eerste poging in november 2025 leverde 84 gram opgevangen CO2 op, bescheiden, maar genoeg om te bewijzen dat het werkt. In de editie van 2026 ving het systeem 804 gram op, bijna tien keer zo veel. Belangrijker nog: voor het eerst wist de auto de CO2 niet alleen op te vangen, maar tijdens de race ook samen te persen en op te slaan, allemaal in één doorlopend proces.

Schoner dan gemiddelde nieuwe auto

Mazda combineert de techniek met een synthetische, klimaatneutrale brandstof op basis van plantaardige olie. Onder de juiste omstandigheden zou die combinatie volgens het merk zelfs schoner uitpakken dan een gemiddelde nieuwe auto. Een benzineauto die de lucht netto schoner maakt in plaats van vuiler, is dan ineens geen sciencefiction meer.

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Nog een lange weg te gaan

Toch is er een flink gat tussen een raceauto vol meetapparatuur en een model dat bij de dealer staat. De grote vragen blijven wat het gaat kosten, waar al die techniek in een gewone auto een plaats moet krijgen en waar de opgevangen CO2 uiteindelijk naartoe gaat.

Mazda mikt op 2035 om het systeem in productie te nemen. Of het zover komt, is onzeker, maar het merk verdient in elk geval respect voor het zoeken naar een alternatief voor puur elektrische auto's. Al kun je je ook afvragen of deze complexe technologie over 8 jaar nog nodig is, gezien de snelle ontwikkeling van accu- en laadtechniek.