Toyota zet weer een stap in waterstoftechnologie, maar niet zoals je verwacht

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Toyota laat tijdens de 24 uur van Le Mans zien hoe ver het is met waterstof in de autosport. Geen brandstofcel deze keer, maar een verbrandingsmotor die vloeibare waterstof verstookt.

Die techniek zit in een experimentele raceauto, de TR LH2 Racing Prototype, die in de week voor de start van de 94e editie van de 24 uur van Le Mans zijn eerste publieke demonstratieritten maakt over het Circuit de la Sarthe. Het opvallende zit in de aandrijving: waar de meeste mensen Toyota en waterstof koppelen aan de brandstofcel van de Mirai, gebruikt deze in wit en blauw uitgevoerde auto een verbrandingsmotor die de waterstof verbrandt. Daardoor blijven het geluid en de rijbeleving van een conventionele motor behouden, iets wat bij een elektrische aandrijflijn verdwijnt.

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Ontwikkelauto

De TR LH2 Racing Prototype is geen volwaardige raceauto. Hij deelt het chassis met de TR010 HYBRID Hypercar die op 13 en 14 juni wel meedoet aan de race, maar dient zelf om de waterstoftechniek in de motorsport verder te onderzoeken. De demonstraties staan gepland op donderdag 11 juni om 12.50 uur en zaterdag 13 juni om 12.45 uur, telkens over het 13,626 kilometer lange circuit. Vooraf is de auto te bekijken in het Hydrogen Village, dat op woensdag 10 juni opent.

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Jaren aan voorbereiding

Toyota werkt al langer aan waterstofmotoren in de racerij. Het begon in 2021 met Rookie Racing in de Japanse Super Taikyu-serie, met de ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept op gasvormige waterstof. Vanaf 2023 stapte het merk over op vloeibare waterstof. Ook in het rallywerk volgden demonstraties, met de GR Yaris H2 tijdens de Ypres Rally in 2022 en later met de GR Yaris Rally2 H2 Concept (zie artikel hieronder) op onder meer Rally Finland en de Rallye Monte-Carlo.

Ook al eerder op Le Mans

Op Le Mans zelf liet Toyota in 2023 al een GR Corolla H2 een demonstratieronde rijden en toonde het de GR H2 Racing Concept als voorproefje op een mogelijke waterstofklasse. In 2025 volgde de GR LH2 Racing Concept op vloeibare waterstof. De TR LH2 Racing Prototype is daarmee de volgende tastbare stap in een traject dat nog volop in ontwikkeling is.