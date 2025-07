Deze knotsgekke Toyota Yaris rijdt niet op benzine - maar ook niet op stroom

Nieuws

Zeg je Toyota Yaris, zeg je hybride. Maar met de hier afgebeelde Toyota Yaris is toch iets heel anders aan de hand. Die rijdt op waterstof, maar niet zoals jij denkt.

De Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept die je hier ziet, heeft niks op met hybride. Hij rijdt op waterstof. Niet zoals de Toyota Mirai waarbij een brandstofcel de waterstof omzet in elektriciteit, maar waarbij de gecomprimeerde waterstof de verbrandingsmotor aandrijft. Toyota haalde hetzelfde trucje al eerder uit met een raceversie van de Toyota Corolla.

(Bijna) geen schadelijke uitstoot

De GR Yaris met waterstof-verbrandingsmotor kent bijna geen schadelijke uitstoot én klinkt niet als een op hol geslagen transformator. Toyota belooft 'het geluid en de sensatie waar rallyfans zo van houden'. Wij zijn geen die-hard fans, maar denken dan aan brullende motoren en knallende uitlaten. Gaaf.

De GR Yaris Rally2 H2 Concept is meer dan een speledingetje van Toyota-technici die zich anders toch maar vervelen. Toyota zegt hiermee te willen onderzoeken wat het potentieel is van waterstof als toekomstige brandstof van de autosport. En wellicht sijpelt de technologie vanuit hier de Toyota-showroom in, you never know.

Toyota Yaris op waterstof in actie

De Yaris op waterstof komt in actie tijdens de openingsetappe van de Rally van Finland (31 juli t/m 3 augustus 2025). Met achter het stuur de inmiddels 66-jarige Finse rallylegende Juha Kankkunen, die vier keer de wereldtitel wist te pakken. Toyota Gazoo Racing gaat momenteel aan kop in het wereldkampioenschap rally.