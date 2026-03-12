Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig! Bekijk actie

Met deze ingreep wil het moederbedrijf van Fiat, Opel en Peugeot zijn reputatie herstellen

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Met deze ingreep wil het moederbedrijf van Fiat, Opel en Peugeot zijn reputatie herstellen

Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Opel, Peugeot en Citroën, zit in een lastige fase. De nieuwe topman heeft nu een ingrijpende beslissing genomen om de kwaliteit, en daarmee de reputatie van het concern, op te krikken.

Stellantis heeft besloten om meer dan 2000 nieuwe ingenieurs aan te nemen. Zij moeten zich vooral richten op het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van nieuwe modellen.

Lees ook De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop De populairste auto van Europa krijgt update én is plotseling spotgoedkoop

Kwaliteit krijgt grotere rol

Volgens CEO Antonio Filosa is het tijd voor een ommezwaai binnen Stellantis. Het concern wil processen aanpassen en problemen aanpakken die voortkomen uit eerdere beslissingen binnen het bedrijf.

Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m*

Ontdek 'm nu

Daarbij krijgt kwaliteit een prominentere plek in de top van de organisatie. De kwaliteitschef van Stellantis maakt inmiddels deel uit van de hoogste leiding van het bedrijf, zodat hij hoogstpersoonlijk kan toezien dat de modellen van onder meer Peugeot en Fiat beter worden.

Wil je meer van Auto Review lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Reputatie onder druk

De reputatie van Stellantis op het gebied van kwaliteit is niet zo best op dit moment. Volgens sommige dealers is er vanwege kostenbesparingen minder ruimte geweest voor technische ontwikkelingen, wat bij nieuwe modellen sneller tot problemen kan leiden.

Dat risico is het grootst bij volledig nieuwe auto’s of modellen met veel nieuwe technologie, omdat juist in die fase kinderziektes kunnen opduiken.

Met deze ingreep wil het moederbedrijf van Fiat, Opel en Peugeot zijn reputatie herstellen
Met deze ingreep wil het moederbedrijf van Fiat, Opel en Peugeot zijn reputatie herstellen
Met deze ingreep wil het moederbedrijf van Fiat, Opel en Peugeot zijn reputatie herstellen

Minder complexiteit

Stellantis wil daarom meer inzetten op eenvoud en bewezen techniek. Door meer gebruik te maken van bestaande techniek en productieprocessen te vereenvoudigen, moet de betrouwbaarheid verbeteren.

De ruim 2.000 nieuwe ingenieurs moeten helpen om toekomstige modellen beter te testen en problemen eerder op te sporen.

Belangrijk moment voor Stellantis

De stap komt op een belangrijk moment voor het concern. Stellantis staat namelijk aan de vooravond van een reeks nieuwe modellen, waarbij het bedrijf wil voorkomen dat kinderziektes opnieuw het imago schaden.

Lees ook Waarom diesel momenteel duurder is dan E10-benzine Waarom diesel momenteel duurder is dan E10-benzine
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m*

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact