Met deze ingreep wil het moederbedrijf van Fiat, Opel en Peugeot zijn reputatie herstellen

Nieuws

Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Opel, Peugeot en Citroën, zit in een lastige fase. De nieuwe topman heeft nu een ingrijpende beslissing genomen om de kwaliteit, en daarmee de reputatie van het concern, op te krikken.



Stellantis heeft besloten om meer dan 2000 nieuwe ingenieurs aan te nemen. Zij moeten zich vooral richten op het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van nieuwe modellen.

Kwaliteit krijgt grotere rol

Volgens CEO Antonio Filosa is het tijd voor een ommezwaai binnen Stellantis. Het concern wil processen aanpassen en problemen aanpakken die voortkomen uit eerdere beslissingen binnen het bedrijf.

Daarbij krijgt kwaliteit een prominentere plek in de top van de organisatie. De kwaliteitschef van Stellantis maakt inmiddels deel uit van de hoogste leiding van het bedrijf, zodat hij hoogstpersoonlijk kan toezien dat de modellen van onder meer Peugeot en Fiat beter worden.

Reputatie onder druk

De reputatie van Stellantis op het gebied van kwaliteit is niet zo best op dit moment. Volgens sommige dealers is er vanwege kostenbesparingen minder ruimte geweest voor technische ontwikkelingen, wat bij nieuwe modellen sneller tot problemen kan leiden.

Dat risico is het grootst bij volledig nieuwe auto’s of modellen met veel nieuwe technologie, omdat juist in die fase kinderziektes kunnen opduiken.

Minder complexiteit

Stellantis wil daarom meer inzetten op eenvoud en bewezen techniek. Door meer gebruik te maken van bestaande techniek en productieprocessen te vereenvoudigen, moet de betrouwbaarheid verbeteren.

De ruim 2.000 nieuwe ingenieurs moeten helpen om toekomstige modellen beter te testen en problemen eerder op te sporen.

Belangrijk moment voor Stellantis

De stap komt op een belangrijk moment voor het concern. Stellantis staat namelijk aan de vooravond van een reeks nieuwe modellen, waarbij het bedrijf wil voorkomen dat kinderziektes opnieuw het imago schaden.