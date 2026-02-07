Met dit trucje willen Volkswagen en Stellantis dreiging uit China bestrijden

Nieuws

Volkswagen en Stellantis maken zich zorgen over de Europese auto-industrie. Met een plan dat Europese elektrische auto’s moet voortrekken, willen ze de opmars van Chinese merken afremmen.

De topmannen van Volkswagen en Stellantis (moederbedrijf van onder andere Opel, Peugeot en Fiat) vinden dat Europa veel meer moet doen om de eigen auto-industrie overeind te houden. In een gezamenlijke bijdrage aan het Duitse Handelsblatt stellen Oliver Blume en Antonio Filosa voor om Europese auto’s, en met name elektrische modellen, een steuntje in de rug te geven. Dat moet zorgen voor meer banen in Europa en eerlijke concurrentie met merken die hun auto's niet bij ons bouwen.

Meer ruimte voor Europese productie

Het belangrijkste voorstel is een versoepeling van de Europese klimaatregels, en dan vooral voor in Europa gebouwde elektrische auto’s. Volgens Blume en Filosa moeten autofabrikanten die in Europa auto’s verkopen, deze ook grotendeels hier bouwen. En daarvoor willen ze subsidies en andere steunmaatregelen van de Europese Unie.

Strikte eisen voor een label

Concreet stellen de autofabrikanten een ‘Made in Europe’-label voor. Elektrische auto’s die in aanmerking willen komen, moeten onder meer in Europa zijn geproduceerd en gebruikmaken van Europese aandrijflijnen, batterijen en elektronische componenten (zoals chips). Merken die dat doen, worden beloond met subsidies en overheidsorders. De beide bazen willen bovendien dat elektrische auto's zwaarder meewegen in de totale CO2-uitstoot van de automerken. De EU deelt hoge boetes uit als die te hoog is.

Geen afgesloten markt

Volkswagen en Stellantis pleiten niet voor het dichtgooien van de grenzen. Europa moet open blijven, maar wel minder afhankelijk worden van de toeleveranciers uit andere landen, zoals China.

Industrie van levensbelang

De CEO's van de twee grootste autoconcerns van Europa maken zich zorgen over de toenemende spanningen in de wereld. In plaats van samen te werken op het gebied van handel en technologie, beconcurreren landen elkaar steeds vaker. De auto-industrie speelt een grote economische rol in Europa: de sector is goed voor ongeveer acht procent van de economie en biedt werk aan zo’n 13 miljoen mensen. Volgens Blume en Filosa staat Europa voor een keuze: gaan we hier alleen auto's verkopen of blijven we ze ook zelf bouwen, zodat we minder afhankelijk zijn van de toestand in de wereld?