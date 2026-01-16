Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 3 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de populairste EV in Duitsland geen SUV is, maar je niet te snel verliefd moet worden op een fraaie nieuwe Mazda. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Populairste EV is géén SUV

Iedereen wil tegenwoordig een SUV. Dat zal in Duitsland niet anders zijn, toch? Fout! De populairste EV van het land in 2025 was nog 'gewoon' een sedan/stationwagon.

+ Top – Verleidelijke korting

De Tesla Model 3 Standard was al niet verkeerd geprijsd, maar door een nieuwe aanbieding is de sedan van Tesla al helemaal een aantrekkelijke aanbieding. Daar kun je bijna niet meer omheen.

+ Top – Duitse veiligheid

De prijzenkast van de Mercedes CLA begint aardig vol te raken. Het model is niet alleen auto van het jaar, het blijkt ook nog eens de veiligste auto van 2025. Dat blijkt uit testen van EuroNCAP. Al had de Duitser wel flinke concurrentie.

- Flop – Mazda's nieuwste SUV

Toegegeven: ik vindt niet elke SUV vervelend. De nieuwste van Mazda is bijvoorbeeld erg fraai. Toch moet je niet té snel verliefd worden op dit model ...

- Flop – Snelladen kan slecht zijn

Even snel wat kilometers bijladen aan de snellader is iets wat bijna elke EV-eigenaar in meer of mindere mate wel doet. Het blijkt echter dat dit best wel slecht kan zijn voor je batterij.

- Flop – Niet te betalen

De BMW M2 vliegt wereldwijd de showroom uit. Dat snap ik helemaal: ik ben dol op het toch ietwat controversiële voorkomen van de coupé. En daarnaast: die romige zescilinder, mét een handbak? Sign me up. Al gaat dat 'm helaas niet worden, want in Nederland betaal je minimaal 137.000 euro ...