Doe jij dit ook met je EV? Dan sloop je stilletjes de batterij

Iedereen met een elektrische auto kent het gemak van snelladen: even snel inpluggen, een plasje, een bakkie en binnen een half uur weer door. Maar wie dat té vaak doet, kan zijn batterij sneller zien verouderen dan gedacht.

Dat snelladen slecht is voor de batterij, blijkt uit een nieuwe studie van het Canadese onderzoeksbureau Geotab. Het analyseerde ruim 22.000 elektrische auto’s. Volgens het onderzoek is veelvuldig gebruik van krachtige snelladers – vooral die boven de 100 kW – de grootste oorzaak van versnelde batterijslijtage.

De resultaten uit het onderzoek

Onderzoeksresultaten

Elektrische auto’s die minder dan 12 procent van hun laadbeurten bij zo’n snellader deden, verloren gemiddeld 1,5 procent accucapaciteit per jaar. Bij bestuurders die vaker snelladen, liep dat op tot 2,5 procent. Wie meer dan 40 procent van de tijd aan een 100 kW-lader hangt, zag dat cijfer oplopen tot 3 procent jaarlijkse degradatie.

In acht jaar tijd kan dat flink aantikken: een batterij die bij normaal gebruik nog 85 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit behoudt, zakt bij veelvuldig snelladen naar zo’n 75 procent.

Niet het einde van de wereld

Toch is snelladen geen doodsteek voor je accu. Moderne elektrische auto’s beschikken over slimme systemen die het laadtempo automatisch aanpassen als de accu te warm wordt of bijna vol is. Bovendien bouwen fabrikanten buffers in, zodat de batterij nooit écht 0 of 100 procent bereikt, ook al lijkt dat op het scherm wel zo.

Gemiddeld kwam Geotab uit op een degradatie van 2,3 procent per jaar. Dat betekent dat een EV na acht jaar nog ruim 80 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit overhoudt – ruim voldoende om nog jaren mee te rijden.

Wat kun je zelf doen?

De vuistregel is simpel: snelladen kan best, maar doe het met mate. Gebruik bij voorkeur een gewone (AC-)lader voor dagelijks laden en bewaar het snelladen voor langere ritten of vakanties. Zo blijft de batterij gezonder op de lange termijn – en hoef je je niet schuldig te voelen als je af en toe toch die snellader pakt.

Basisadviezen

Wie zich aan de basisadviezen houdt – laden tussen 10 en 80 procent, de auto niet onnodig heet of koud laten worden en snelladen alleen wanneer nodig – hoeft zich geen zorgen te maken. De meeste EV’s zijn ontworpen om hun batterij jarenlang te beschermen, wat je laadgedrag ook is.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

