Het is eindelijk zover: de eerste solid-state batterij gaat in productie

Nieuws

Al jaren beloven fabrikanten solid-state batterijen, maar steeds bleek het toekomstmuziek. Nu claimt een jonge batterijontwikkelaar dat het wachten voorbij is en dat de technologie eindelijk klaar is voor serieproductie.



De claims komen van Donut Lab, een relatief onbekende start-up die zegt ’s werelds eerste productierijpe solid-state batterij te hebben ontwikkeld. In plaats van een vloeibare elektrolyt gebruikt de accu een vaste stof, wat moet zorgen voor een hogere energiedichtheid, meer veiligheid en aanzienlijk snellere laadtijden. Volgens Donut Lab is de batterij geen prototype meer, maar is-ie al klaar voor grootschalige productie.

Bijna twee keer zo energiedicht

Op papier zijn de cijfers indrukwekkend. De solid-state batterij van Donut Lab zou een energiedichtheid halen van 400 Wh/kg, terwijl moderne lithium-ion accu’s meestal blijven steken tussen de 250 en 300 Wh/kg. Volledig opladen kan volgens de fabrikant in slechts vijf minuten, en dat tot wel 100.000 laadcycli, zonder bekende beperkingen zoals laden tot maximaal 80 procent.

Ongevoelig voor kou en hitte

Ook de temperatuur lijkt nauwelijks invloed te hebben. Donut Lab stelt dat de batterij meer dan 99 procent van zijn capaciteit behoudt bij temperaturen van -30 tot 100 graden Celsius. Daarnaast zou de accu bij beschadiging niet in de brand vliegen, wat een belangrijk veiligheidsvoordeel is ten opzichte van conventionele lithium-ion batterijen.

Geen zeldzame materialen nodig

Opvallend is dat Donut Lab zegt geen zeldzame materialen te gebruiken. Daardoor zou de batterij vrijwel overal ter wereld te produceren zijn, zonder afhankelijk te zijn van schaarse grondstoffen of landen die de markt domineren. Welke materialen precies worden toegepast, blijft onduidelijk, maar volgens het bedrijf zijn ze ruim beschikbaar en volledig ‘groen’. Ook zouden de productiekosten lager liggen dan bij vergelijkbare lithium-ion accu’s.

Eerste toepassing op de weg

Verge Motorcycles, een kleine fabrikant van elektrische motorfietsen uit Finland, neemt als eerste de solid-state batterijen af van Donut Lab. De vernieuwde TS Pro moet het eerste productievoertuig met deze accutechniek worden en komt in het eerste kwartaal van dit jaar. De standaardversie haalt circa 350 kilometer stadsbereik, terwijl een grotere batterij, die in hetzelfde batterijvak past, dat kan vergroten tot ongeveer 595 kilometer. De laadtijd daalt daarbij tot minder dan tien minuten, al is die volgens Verge bewust iets verlengd zodat rijders rustig kunnen wachten.

Donut Lab toont de batterij deze week op CES 2026 in Las Vegas. Of dit daadwerkelijk het doorbraakmoment is waar de industrie al jaren op wacht, moet de praktijk uitwijzen. Maar voor het eerst lijkt solid-state meer dan alleen een belofte.