Deze auto is in Nederland peperduur, maar in het buitenland niet aan te slepen

Nieuws

BMW M GmbH, de afdeling voor extraleuke BMW’s, deed uitstekende zaken in 2025. Vorig jaar verlieten 213.457 auto’s met een M-badge de fabriek. Verkooptopper is een ‘performance’ variant van een SUV: de X3 M50. De meest gewilde ‘high performance’ was de M2. Logisch als je weet hoe weinig deze in het buitenland kost …

Onderscheidend vermogen

Bij de M-divisie van BMW maken ze onderscheid tussen performance-modellen en high performance-modellen. In die eerste groep vallen modellen die zijn uitgerust met ‘M’ onderdelen, zoals een wat meer op sportiviteit gericht onderstel. Denk daarbij aan de BMW M440d coupé en de eerdergenoemde BMW X3 M50.

De ‘high performance’ modellen neigen aanzienlijk meer naar een sportwagen dan de gezinsauto waar ze van afstammen. Hun namen bestaan uit één cijfer na de ‘M’, we noemen een M3 en M5 – eventueel aangevuld met ‘Competition’ of ‘CS’ voor de nog straffere versie.

Enige M met handbak

Van die high performance ‘M’ers’ scoorde de M2 wereldwijd het beste in 2025. Die kun je nog met een handbak rijden na overmaken van minimaal 137.000 euro, de automaat is 5000 euro goedkoper. Een M5 is dankzij z’n lagere CO2-uitstoot slechts 10.000 euro duurder, die verkoopt logischerwijs een stukje beter in Nederland. Van de M2 bestaat ook een meer op het circuit georiënteerde CS-versie. Deze heeft 530 pk, kost iets meer dan 170.000 euro en is niet verkrijgbaar met handbak.

Over de grens een koopje

Hoeveel M2’s BMW in Nederland verkocht vertelt het merk niet, we kunnen alleen melden dat het BMW hier in 2025 726 stuks van de 2-serie verkocht. De grote verkoopaantallen haalt BMW M vooral buiten ons land, waar zo’n M2 eigenlijk helemaal niet zo duur is. In de VS bijvoorbeeld betaal je omgerekend minder dan de helft, ongeveer 60.000 euro. In Duitsland rijd je voor 77.500 euro de showroom uit en de prijs in België ligt daar met 80.000 euro ietsje boven.

De M-modellen van BMW waren in 2025 vooral gewild in de VS; dat was de grootste markt met meer dan 72.000 verkochte auto's. Procentueel zijn de M-modellen het populairst in Zwitserland, één op de vier verkochte BMW's heeft daar een M-badge.