Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een betaalbare hatchback dapper weerstand biedt, maar de succesmerken van Nederland niet alleen maar toppers in huis blijken te hebben. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)

+ Top – Dacia is de uitzondering

We vinden het een beetje sip dat heel Europa hunkert naar een SUV. Gelukkig is daar nog een betaalbare hatchback van Dacia die dapper weerstand biedt.

Europa hunkert naar SUV's, maar toch is deze auto gewoon de nummer 1
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)

+ Top – Missers rechtgezet

De interieurs van Volkswagen hebben de afgelopen op flinke kritiek kunnen rekenen. Met de nieuwe ID.Polo wil het merk uit Wolfsburg enkele missers rechtzetten. 

Deze 5 missers zet Volkswagen recht met het interieur van de ID. Polo
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)

+ Top – Eerste solid-state batterij

We zouden nog jaren moeten wachten op de eerste solid-state batterij, maar een jonge batterijontwikkelaar kondigt ineens een variant aan die klaar is voor productie. Hoe zit dat?

Het is zover: de eerste solid-state batterij gaat in productie
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)

- Flop – Niet alleen maar succesnummers

Kia, Volkswagen, Skoda, Toyota en Renault waren in 2025 de vijf bestverkochte automerken in Nederland. Maar ook deze bestsellers hebben laagvliegers in de prijslijst.

Dit zijn de slechts scorende modellen van de vijf bestverkochte automerken
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)

- Flop – Vooral in deze Europese landen mint Tesla

De Tesla Model Y stond in 2025 op de derde plek van de Nederlandse verkoop-top 10. Toch zijn de Tesla-verkopen hier sterk gedaald. Maar er zijn Europese landen waar ze Tesla nog massaler de rug toekeren.

In deze 6 Europese landen is de Tesla-haat het grootst
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)

- Flop – 'Subsidie' was van korte duur

Marktplaats kondigde deze week de 'terugkeer van de EV-subsidie' aan: 1000 euro korting op een tweedehands elektrische auto. Wat de flop is? Binnen een dag was het subsidiepotje alweer leeg ...

Marktplaats brengt EV-subsidie terug met 1000 euro korting (maar je moet snel zijn)
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

