Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2026)
Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een betaalbare hatchback dapper weerstand biedt, maar de succesmerken van Nederland niet alleen maar toppers in huis blijken te hebben. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.
+ Top – Dacia is de uitzondering
We vinden het een beetje sip dat heel Europa hunkert naar een SUV. Gelukkig is daar nog een betaalbare hatchback van Dacia die dapper weerstand biedt.
+ Top – Missers rechtgezet
De interieurs van Volkswagen hebben de afgelopen op flinke kritiek kunnen rekenen. Met de nieuwe ID.Polo wil het merk uit Wolfsburg enkele missers rechtzetten.
+ Top – Eerste solid-state batterij
We zouden nog jaren moeten wachten op de eerste solid-state batterij, maar een jonge batterijontwikkelaar kondigt ineens een variant aan die klaar is voor productie. Hoe zit dat?
- Flop – Niet alleen maar succesnummers
Kia, Volkswagen, Skoda, Toyota en Renault waren in 2025 de vijf bestverkochte automerken in Nederland. Maar ook deze bestsellers hebben laagvliegers in de prijslijst.
- Flop – Vooral in deze Europese landen mint Tesla
De Tesla Model Y stond in 2025 op de derde plek van de Nederlandse verkoop-top 10. Toch zijn de Tesla-verkopen hier sterk gedaald. Maar er zijn Europese landen waar ze Tesla nog massaler de rug toekeren.
- Flop – 'Subsidie' was van korte duur
Marktplaats kondigde deze week de 'terugkeer van de EV-subsidie' aan: 1000 euro korting op een tweedehands elektrische auto. Wat de flop is? Binnen een dag was het subsidiepotje alweer leeg ...
