Marktplaats brengt EV-subsidie terug met 1000 euro korting (maar je moet snel zijn)

Wij missen de SEPP-subsidie uit 2024. Vandaag brengt Marktplaats het financiële duwtje terug in de vorm van 1000 euro korting op een tweedehands elektrische auto.

We willen niet ondankbaar klinken, maar bedroeg de SEPP-subsidie voor tweedehands EV’s destijds niet 2000 euro? Doet er niet toe. De 1000 euro korting die kopers van een elektrische occasion via een autobedrijf op Marktplaats.nl krijgen, is evengoed welkom.

1000 euro korting voor 100 auto's

Het platform stelt vanaf vandaag 100.000 euro beschikbaar, wat neerkomt op honderd auto’s. Je moet er dus snel bij zijn. Maar er zijn een paar voorwaarden die ervoor zorgen dat de ‘subsidiepot’ minder snel geplunderd wordt. De belangrijkste is dat de vraagprijs op Marktplaats tussen de 15.000 en 35.000 euro moet bedragen. En de kilometerstand moet 5000 of hoger zijn, wat nieuwe auto’s uitsluit.

Deze voorwaarden maakt de spoeling aanzienlijk dunner. Op dit moment staan op Marktplaats 15.000 elektrische auto’s te koop, maar slechts 6000 daarvan hebben de juiste prijs en kilometerstand.

Geen gedoe: autobedrijf geeft de korting

Anders dan bij echte subsidie, hoef je de korting van Marktplaats niet zelf aan te vragen. Nee, de verkoper hoort direct van Marktplaats of de korting gegeven kan worden. Marktplaats betaalt 1000 euro aan het autobedrijf, dat dit bedrag vervolgens verrekent in jouw koopovereenkomst of factuur.

Hoeveel budget er nog over is, zie je op de actiepagina van Marktplaats. Daar lees je ook de voorwaarden en hoe je de korting claimt bij het autobedrijf.