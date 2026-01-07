Grote verschuivingen in autowereld: dit zijn de 10 waardevolste merken van nu

Nieuws

De ranglijst van waardevolste autofabrikanten is flink door elkaar geschud. Tesla en Toyota blijven de toppers, Chinese merken rukken op en Porsche valt uit de top 10.

Volgens cijfers van het Chinese CLS voert Tesla nog altijd de wereldranglijst aan als het meest waardevolle autobedrijf, gevolgd door Toyota. Beide merken zagen hun beurswaarde vorig jaar stijgen, ondanks toenemende concurrentie op de elektrische automarkt.

De top 10 meest waardevolle automerken

Positie Verschil t.o.v. 2024 Bedrijf Beurswaarde 2025 (mld €) Beurswaarde 2024 (mld €) Verschil in beurswaarde (mld €) 1 — Tesla 1.277,73 1.106,93 +170,80 2 — Toyota 238,21 224,35 +13,86 3 — Xiaomi 112,30 95,66 +16,64 4 — BYD 111,30 92,12 +19,18 5 +1 General Motors 66,16 50,01 +16,15 6 +2 Mercedes-Benz Group 58,06 45,78 +12,28 7 +2 BMW Group 57,08 43,15 +13,93 8 −3 Ferrari 56,10 65,66 −9,56 9 +1 Volkswagen Group 53,05 40,23 +12,82 10 +3 Maruti Suzuki India 50,76 37,73 +13,03

Chinese opmars

De grootste groei komt uit China. Xiaomi en BYD staan inmiddels op de derde en vierde plaats. Vooral Xiaomi, bekend van smartphones, maakt indruk. De notering geldt voor het hele concern, maar de stijgende waarde komt vooral door het succes en de hoge verwachtingen rond Xiaomi Auto. Het merk leverde in 2025 al ruim 410.000 auto’s af en wil dat aantal dit jaar opschroeven naar 550.000. BYD verkocht vorig jaar meer dan 4,6 miljoen elektrische en plug-in hybride-auto’s, met een vrijwel gelijke verdeling tussen beide aandrijvingen.

Duitse merken schuiven op

Waar Porsche terrein verliest, klimmen andere Duitse merken juist. BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen zijn allemaal gestegen in waarde. Porsche is uit de mondiale top 10 gevallen en bevindt zich er net buiten.

De tiende plek wordt nu ingenomen door het Indiase Maruti Suzuki, dat voortkomt uit een joint venture tussen Suzuki en de Indiase overheid. Inmiddels domineert het bedrijf als dochteronderneming van Suzuki de grote Indiase markt met compacte, betaalbare auto’s.

Macht verschuift naar Azië

Van de vijftig grootste autobedrijven ter wereld zijn er inmiddels negentien Chinees. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder, maar hun invloed groeit. De verschuiving laat zien hoe de autowereld steeds meer richting Azië beweegt, waarbij China dankzij zijn vroege focus op elektrische aandrijving en batterijtechnologie aan invloed wint.

Spannend jaar

Voor Europese merken is dit een duidelijk signaal om alert te blijven. Ze investeren volop in elektrische aandrijving en software, maar voelen de druk van snelle, innovatieve nieuwkomers. 2026 belooft opnieuw een spannend jaar te worden, waarin de krachtsverhoudingen verder kunnen kantelen.