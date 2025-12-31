Deze 5 klassieke auto's worden in 2026 goedkoper om te rijden

Nieuws

Het zit de automobilist op veel gebieden niet mee in Nederland. Maar het nieuwe jaar biedt ook weer nieuwe kansen. Zo komt er ook in 2026 weer een nieuwe lichting belastingvrije klassiekers bij. Wat dacht je van dit vijftal?

Nieuwe auto's zijn voor de meeste mensen vrijwel onbetaalbaar, de youngtimerregeling wordt binnen afzienbare tijd uitgekleed en per 1 januari wordt de benzine weer duurder. Wellicht kunnen we jou als liefhebber troosten met dit lijstje klassiekers die komend jaar voor de mrb-vrijstelling in aanmerking komen.

1. Volvo 480

Eind jaren 70 besloot het management van Volvo dat het merk een kleiner en zuiniger model nodig had, vooral voor de Amerikaanse markt. Werk aan de winkel voor de meerdere ontwerpbureaus die Volvo inschakelde. Het eerste model van de nieuwe modelserie moest een sportief model worden. Een blikvanger zoals de Volvo 1800 ES dat in zijn tijd ook was.

Het gerenommeerde Bertone deed een poging en ook Volvo's eigen designcenter in Zweden. Maar het was de ontwerpafdeling in Helmond die de klus binnen wist te hengelen. De Nederlander Rob Koch had hier de leiding, maar zijn collega John de Vries wordt gezien als de designer van de nieuwe Volvo. Het ontwerpteam liet zich inderdaad inspireren door de 1800 ES.

Het resultaat was te zien in maart 1986 op de autosalon van Genève als Volvo 480 ES. Opvallende designkenmerken zijn de glazen achterruit en de grille ónder de voorbumper in plaats van erboven. Maar ook de klapkoplampen trokken de aandacht. Op die manier voldeden ze aan de Amerikaanse eisen voor de hoogte van de verlichting. Mazda paste hetzelfde trucje toe op de eerste Mazda MX-5.

De 480 was de eerste Volvo ooit met voorwielaandrijving. Later volgde de meer alledaagse versies van de nieuwe Volvo-reeks, de 440 (een hatchback) en de 460 (een sedan). Alle drie de modellen liepen in het Limburgse Born van de band. Een tweedehands Volvo 480 koop je al vanaf zo'n 6500 euro, al worden er ook auto's voor meer dan 20.000 euro aangeboden. Opmerkelijk genoeg zijn tweedehands Volvo's 440 en 460 vrijwel even moeilijk te vinden.

2. Opel Omega A

De Opel Omega A werd in 1986 voorgesteld als opvolger van de legendarische Rekord. Daarvan had Opel sinds 1953 acht generaties uitgebracht. Het merk was bij de Omega niet over één nacht ijs gegaan. Liefst vijf jaar waren de technici met de ontwikkeling bezig geweest. Die had dan ook het recordbedrag van 2,5 miljard Duitse mark (1,25 miljard euro) gekost.

Desondanks was er aan het basisconcept van de Rekord niet eens gesleuteld. Net als zijn voorganger was de Opel Omega leverbaar als sedan en Caravan (stationwagon), voorzien van in lengte geplaatste motoren en achterwielaandrijving. Desondanks schopte de Duitse D-segmenter het tot winnaar van de Europese Auto van het Jaar-verkiezing.

De Opel Omega A werd niet zo’n bestseller als de laatste Rekord (E1 en E2), toch wisten de mondiale dealers er in zeven jaar tijd 840.000 stuks te slijten. Maar zoals dat bij veel ‘gewone’ auto’s uit de jaren zeventig, tachtig en negentig gaat, zie je ze tegenwoordig vrijwel nooit meer rijden. Ook op Marktplaats.nl is het aanbod uiterst beperkt.

3 - BMW M3 (E30)

Was je in 1986 maar naar de BMW-dealer gegaan om een M3 te kopen. Voor de eerste generatie van de M3 wordt inmiddels grof geld betaald. Bedragen die richting de ton gaan, zijn geen uitzondering. Dan is het extra mooi meegenomen dat je er binnenkort geen wegenbelasting meer voor hoeft te betalen ...

De eerste M3 die in 1986 in productie gaat, is ontwikkeld op basis van de BMW 3-serie die onder kenners bekendstaat als de E30. Hij is er alleen als tweedeurs coupé of cabriolet. De M3 was oorspronkelijk als homologatiemodel voor het Duitse toerwagenkampioenschap bedoeld met een verplichte oplage van 5000 stuks. Het verliep echter anders. De vraag was veel hoger en uiteindelijk bouwde BMW bijna 18.000 exemplaren.

Veranderingen ten opzichte van het huis-tuin-en-keukenmodel waren de uitgebouwde wielkasten en de prominente spoilerlip aan de voorkant. Voor een gunstigere stroomlijn lag de achterruit vlakker en de kunststof achterklep hoger. Het grootste verschil vind

je echter onder de motorkap. Hier ligt een 2,3-liter viercilinder met 192 pk. De topsnelheid bedroeg 235 km/h. Later volgden nóg sterkere versies zoals de 235 pk sterke Sport Evolution.

De eerste M3's van de E30-generatie kwamen in oktober 1986 op de Nederlandse markt, maar Duitse importauto's kunnen al eerder geregistreerd zijn.

4. Fiat Croma

De eerste generatie Fiat Croma kwam in 1986 op de Nederlandse markt. De moderne voorwielaandrijver volgde de ernstig gedateerde Argenta op. Dat was nog een doorontwikkeling van de stokoude 132 uit 1972 en tevens het laatste achterwielaangedreven model van Fiat. Niet alleen de lay-out van de aandrijving van de Croma was anders, ook met zijn carrosserie tapte hij uit een moderner vaatje. De nieuwkomer was immers geen traditionele sedan meer, maar een vijfdeurs hatchback, net als bijvoorbeeld de in 1985 geïntroduceerde Saab 900. En dat was geen toeval ...

De Fiat Croma was namelijk onderdeel van het Tipo 4-project, een grootschalig samenwerkingsverband tussen Fiat, Lancia, Alfa Romeo en Saab. De Croma deelde zijn platform met onder meer die Saab 9000, de Lancia Thema en Alfa Romeo 164. Fiat positioneerde de Croma ten opzichte van de Thema en 164 bewust als rationele keuze, met zijn praktische vijfdeurs carrosserie en efficiënte motoren. In 1988 was de Fiat Croma Turbo D.i.d zelfs de eerste in serie geproduceerde personenwagen met een direct ingespoten dieselmotor.

Tot zover niks aan de hand. Maar dan de modelnaam - daarover raakten Nederlanders in het begin niet uitgepraat. 'Croma' was afgeleid van het Italiaanse woord voor chroom, cromo. Met als bedoelde associatie het glanzende, luxe materiaal dat lange tijd was gebruikt om auto's te verfraaien.

In Nederland dacht iedereen echter meteen aan het destijds populaire bak- en braadproduct Croma. De grappen met 'boter op wielen' en 'wordt lekker snel bruin' deden het imago geen goed. Het grote succes bleef dan ook uit, al liepen er in tien jaar - inclusief de faceliftversie van 1991 - bijna 450.000 Croma's van de band.

Tegenwoordig is een eerste generatie Croma zo zeldzaam, dat-ie meer bekijks trekt dan een gemiddelde Ferrari. Dat betekent tevens dat het een enorme uitdaging is om eer eentje te vinden, zeker een vroeg, mrb-vrij exemplaar. Een Croma van de generatie die in 2005 uitkwam, is een stuk eenvoudiger te vinden.

5. Renault 21

Nog zo'n vergeten auto: de Renault 21, die in 1986 als opvolger van de Renault 18 werd gepresenteerd. De 21 was een typisch jaren-tachtigproduct: strak gelijnd met veel glasoppervlak, zoals een Giugiaro-design betaamt. Technisch koos Renault voor een aanpak die heel pragmatisch léék, maar in de praktijk niet zo uitpakte.

Afhankelijk van de gemonteerde motor, lag die in lengterichting of dwars. In de lichter gemotoriseerde 21's lepelde de fabrikant de complete voortrein van de Renault 9 en 11, inclusief ophanging en versnellingsbak. Bij de Renault 21 met de grotere motoren (2.0, 2.2 en 2.1 diesel) werd de in lengte geplaatste aandrijflijn van de grotere R25 overgenomen. Auto's met dwars geplaatste motor hadden een langere wielbasis (2,66 vs. 2,60 m), maar dat had geen invloed op de binnenruimte. Wel zorgde de gekozen constructie voor extra werk en dus kosten, zowel voor de arbeiders aan de productielijn, als voor de monteurs bij de dealers.

De 21 was er als vanaf het begin als ranke sedan en als praktische stationwagon, Nevada genaamd. Die had een verlengde wielbasis en was ook leverbaar als met een derde zitrij. Vanaf 1989 stond de Renault 21 ook in de showroom als vijfdeurs hatchback. Het topmodel bleef echter de 175 pk sterke 21 sedan Turbo (vanaf 1988, rode auto op de foto), die ook leverbaar was met vierwielaandrijving.