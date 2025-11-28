Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 48 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de nieuwe BMW iX3 ruim 1000 kilometer zonder laden rijdt, maar de Tesla Model Y heel slecht uit een rapport van de Duitse TÜV komt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Nieuwste BMW rijdt 1000 km zonder laden

+ Top – Nieuwste BMW rijdt 1000 km zonder laden

De officiële actieradius van de BMW iX3 bedraagt 805 kilometer. Maar in absoluut ideale omstandigheden kan de nieuwste BMW nóg beter. Welke trucjes moet je toepassen om 200 kilometer éxtra uit de batterij te wringen en de magische grens van 1000 kilometer te doorbreken?

+ Top – 10 jaar lang garantie

+ Top – 10 jaar lang garantie

Suzuki geeft in Nederland voortaan 10 jaar garantie voor alle Suzuki-producten. Dus motorfietsen, buitenboordmotoren én auto’s. Dat zet ons aan het denken: wat zijn de goedkoopste auto’s met standaard 10 jaar garantie?

+ Top – Fiat 500 is terug

+ Top – Fiat 500 is terug

Fiat moest wel: de Fiat 500 is terug, en is door zijn benzinemotor ook nog eens veel goedkoper geworden dan zijn elektrische broer. 

- Flop – Meeste problemen voor Model Y

- Flop – Meeste problemen voor Model Y

De Tesla Model Y is jarenlang de populairste auto van Europa geweest. Alle mensen die een exemplaar hebben gekocht moeten dit bericht even overslaan ...

- Flop – Europa is nergens te bekennen

- Flop – Europa is nergens te bekennen

Een lijst met de 10 populairste EV's ter wereld, daar moet toch tenminste één Europees model bijzitten? 

- Flop – Volvo verliest kroon

- Flop – Volvo verliest kroon

Volvo staat al sinds jaar en dag bekend als het veiligste merk. Maar uit de nieuwste crashtests van EuroNCAP blijkt dat de Zweden hun kroon moeten inleveren, en wel bij een verrassende partij. 

Tip
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

