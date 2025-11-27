Dit zijn de 7 goedkoopste auto’s van Nederland met 10 jaar garantie

Nieuws

Suzuki geeft in Nederland voortaan 10 jaar garantie voor alle Suzuki-producten. Dus motorfietsen, buitenboordmotoren én auto’s. Dat zet ons aan het denken: wat zijn de goedkoopste auto’s met standaard 10 jaar garantie?

10 jaar garantie voor nieuwe auto’s bestaat al langer. Toyota begon ermee en Kia volgde niet veel later. Suzuki gaf voorheen 6 jaar garantie en rekt de garantieperiode nu op tot 10 jaar. Dat klinkt geweldig, maar er zijn kleine lettertjes.

Zo werkt 10 jaar garantie

Als je een nieuwe Suzuki koopt, krijg je standaard 3 jaar fabrieksgarantie. En vanaf het derde jaar kan de garantie jaarlijks worden verlengd tot maximaal 10 jaar, met een maximum van 200.000 kilometer. Na elke onderhoudsbeurt bij een officiële Suzuki-dealer wordt één jaar extra garantie toegekend, mits het onderhoud volgens fabrieksvoorschriften is uitgevoerd, eventuele gebreken zijn hersteld en originele onderdelen zijn gebruikt. Bij Toyota werkt het net zo.

Goedkoopste auto's met 10 jaar garantie

Hieronder zetten we de goedkoopste auto’s van Nederland met 10 jaar garantie op een rij. We kiezen voor zeven modellen, want de achtste zou de grens van 30 mille doorbreken.

Toyota Aygo X - 21.250 euro Kia Picanto - 21.795 euro Suzuki Swift - 22.299 euro Nieuwe Toyota Aygo X Hybrid - 23.750 euro Toyota Yaris - 26.895 euro Kia Stonic - 26.995 euro Nieuwe Kia Stonic - 28.995 euro

Andere automerken met 10 jaar garantie

Bij Lexus krijg je ook 10 jaar garantie, maar er staat geen enkele Lexus in de bovenstaande lijst omdat het goedkoopste model minimaal 37.495 euro moet kosten (Lexus LBX).

Op de hoogte blijven van goedkope én dure auto's? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Fun fact: Lamborghini geeft tegenwoordig ook 10 jaar garantie op zijn sportwagens, dankzij de nieuwe Selezione Warranty Extension – een extra dekking waarmee je de fabrieksgarantie van 3 jaar oprekt tot wel 10 jaar. Maar Lamborghini kennende zijn hier kosten aan verbonden.