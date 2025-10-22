Dit Italiaanse supercarmerk geeft nu evenveel garantie als Toyota en Kia

Nieuws

Als je met een gerust hart een auto wilt kopen, kies je een merk dat een lange garantie biedt. Toyota en Kia zijn momenteel de koplopers met tien jaar, maar daar is nu een heel verrassende autoproducent bij gekomen.

Lamborghini geeft namelijk voortaan tot wel tien jaar garantie op zijn auto’s. Tot voor kort bood Lamborghini slechts drie jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Dat verandert met de nieuwe Selezione Warranty Extension, die de dekking verlengt tot wel tien jaar na de eerste registratie. Daarmee belooft het merk dat zijn supercars niet alleen snel, maar ook betrouwbaar zijn.

Brede dekking

Nieuwe modellen als de Lamborghini Revuelto, Temerario en Urus SE krijgen standaard vijf jaar garantie en onderhoud, plus acht jaar dekking op de hoogvoltage-accu’s. Wie daarna extra zekerheid wil, kan kiezen voor het verlengde garantieprogramma. Over de prijs daarvan zegt Lamborghini niets, maar vermoedelijk zal dat voor de ongetwijfeld welgestelde kopers geen obstakel vormen.

Meer dan marketing

Volgens Giuliano Cassataro, hoofd aftersales bij Lamborghini, draait het niet alleen om service, maar ook om waardebehoud. Door de auto’s in topconditie te houden, blijft hun waarde stabiel of stijgt zelfs. “Onze missie is om klanten gedurende de volledige levenscyclus van hun auto te ondersteunen,” aldus Cassataro.

Betrouwbaarheid als nieuw statussymbool

De stap past in een bredere trend waarin luxe merken hun betrouwbaarheid willen benadrukken. Ferrari biedt bijvoorbeeld al garantieprogramma’s die tot vijftien jaar lopen, maar Lamborghini maakt het voor het eerst standaard toegankelijk. Het merk veegt zo voorzichtig het oude stigma van Italiaanse grilligheid van zich af.

Van nieuw tot klassiek

Zelfs als de garantie ooit afloopt, blijft Lamborghini betrokken. Via het Polo Storico-programma restaureert het merk klassieke modellen en geeft het certificaten van echtheid uit. Zo wil Lamborghini dat elk exemplaar, nieuw of oud, een tijdloos kunstwerk blijft.