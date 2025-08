Dit zijn de vijf meest bijzondere Lamborghini's die ooit zijn ontworpen

Nieuws

De auto als kunstobject – daarvoor moet je in Italië zijn. En dan met name in ‘Supercar Valley’, waar Lamborghini hun mooiste creaties bouwen. Wat zijn de meest bloedstollende auto’s die dit merken heeft voortgebracht? We zetten alle objectiviteit opzij en komen tot een slotsom - waar je het trouwens helemaal niet mee eens hoeft te zijn.

Lamborghini LM 002

De LM 002 ontstaat in een periode dat er een 'niets-is-onmogelijk'-sfeer in Sant'Agata Bolognese heerst. Dat verklaart waarom het allereerste ontwerpvoorstel van de 'Rambo-Lambo' al direct wordt goedgekeurd door de directie. Op zijn geheel eigen wijze is de LM 002 net zo choquerend als de Countach, maar om nou te zeggen dat de auto in aanmerking komt voor een schoonheidsprijs … Fascinerend is hij echter des te meer! De LM 002 heeft zijn grimmige uitstraling mede te danken aan de Cheetah, een prototype van een militair voertuig dat Lamborghini in 1977 bouwde voor het Amerikaanse Mobility Technology International. In zijn bonkige neus ligt een volbloed V12, waarmee de LM 002 kan worden beschouwd als grondlegger van een meer hedendaags fenomeen: de performance-suv.

Lamborghini 350 GTV / GT

In 1963 wordt het prototype van de Lamborghini 350 GTV gepresenteerd. Dit model is bij Bertone ontworpen door Franco Scaglione. Wanneer de productierijpe 350 GT in 1964 op de autosalon van Genève wordt onthuld, zijn de klapkoplampen van het prototype verdwenen. Carrozzeria Touring legt het aluminium plaatwerk van de 350 GT over een stalen buizengeraamte, volgens het Superleggera-principe. Rond de eerste Gran Turismo van Lamborghini doen allerlei sterke verhalen de ronde. Zo zou tractorfabrikant Ferruccio Lamborghini na een slaande ruzie met Enzo Ferrari hebben besloten dat hij zelf een veel betere sportwagen kon bouwen. De door voormalig Ferrari-ingenieur Giotto Bizzarrini ontwikkelde 3,5-liter V12-motor levert een vermogen van 280 pk.

Lamborghini Urraco

De vormtaal van de 350 GT werd al snel overboord gegooid. Na 1964 koos Lamborghini voor een andere koers en keek het kunstje niet meer af van de Corvette of van Aston Martin. Ook kregen de modellen van Lamborghini voortaan een krachtige naam - ze werden vernoemd naar vechtstieren. In 1970 verscheen de Urraco, een nieuw instapmodel dat was ontworpen door Marcello Gandini. Met deze auto richtte het Italiaanse merk zich tot de middenklasse van de sportwagenmarkt. De 2+2-coupé met dwarsgeplaatste V8-middenmotor, die een maximum vermogen van 250 pk leverde, hief zijn vuist naar auto's als de Ferrari 308 GT4, Maserati Merak en Porsche 911. In totaal zijn een kleine 800 exemplaren van de Urraco gebouwd, voor Lamborghini een ongekend verkoopsucces.

Lamborghini Countach

Countach! Vrij vertaald vanuit het dialect dat in Piëmont gesproken wordt: allemachtig! Precies dat woord lag op de lippen van de autowereld, toen Lamborghini in 1973 het door Marcello Gandini getekende prototype van de Countach onthulde. Met zijn waanzinnige wigvorm leek de auto wel uit een ander zonnestelsel te komen, maar de Countach was echt! Uniek bovendien, want nooit eerder was een auto gebouwd waarbij de ontwerper zijn creativiteit de vrije loop kon laten, zonder rekening te hoeven houden met enig praktisch aspect. Zelfs zoiets wezenlijks als een goed zicht op het verkeer werd opgeofferd voor dramatiek. Aanvankelijk leverde zijn vierliter V12 een vermogen van 375 pk, opgeboord tot 5,2 liter werd er uiteindelijk 455 pk uit de motor gepeuterd.



Lamborghini Miura

Deze naar de Spaanse stierenvechter Don Antonio Miura vernoemde supercar is het absolute klapstuk uit de geschiedenis van Lamborghini. De Miura - met V12-middenmotor - heeft voor vele sportwagens model gestaan. De auto heeft een omstreden ontstaansgeschiedenis: wanneer de auto in 1966 wordt onthuld, heeft Giorgetto Giugiaro inmiddels afscheid genomen van zijn broodheer Bertone, en is zijn functie overgenomen door Marcello Gandini. Die vervolgens claimt dat hij verantwoordelijk is voor het beeldschone design. Mogeliik verdient Eugenio Pagliano nog de meeste eer, die bij Bertone leiding geeft aan de met elkaar wedijverende designers. Hoe dan ook: Sergio Pininfarina heeft ooit gezegd, dat elke Ferrari er naast een Miura maar oudbakken uitziet.