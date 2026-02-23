Lamborghini trekt de stekker uit zijn eerste EV omdat niemand 'm wil hebben

Nieuws

Lamborghini zet een streep door zijn eerste volledig elektrische model. De Italiaanse fabrikant merkt dat zijn klanten niet warm lopen voor een model zonder brullende verbrandingsmotor.

De Lanzador, die in 2023 als studiemodel werd onthuld (zie foto's hieronder), gaat niet in productie. Dat lezen we in The Guardian. In plaats daarvan kiest Lamborghini nadrukkelijk voor plug-in hybrides.

Enthousiasme ‘bijna nul’

Volgens topman Stephan Winkelmann is het enthousiasme voor volledig elektrische Lamborghini’s onder zijn klanten ‘bijna nul’. Eerder waarschuwde de topman in 2024 al voor een gebrek aan interesse voor de elektrische sportwagen (zie artikel hierboven). Volgens hem dreigt de ontwikkeling van een EV daarmee veel te duur te worden.

Sportwagenliefhebbers missen volgens Winkelmann vooral de emotie. Het geluid en de beleving van een verbrandingsmotor zijn voor veel kopers onmisbaar, ook in een tijd waarin elektrificatie de norm lijkt te worden.

Van 2000 pk naar hybride

De stap is opvallend, want eerder presenteerde Lamborghini de Lanzador nog als technologisch vlaggenschip. Ruim een jaar geleden schreven we al over de extreme plannen rond dit model, zie het artikel hierboven. De Lanzador zou gebruikmaken van een nieuw platform binnen de Volkswagen Group, met een potentieel vermogen tot 2000 pk en een 980 volt-architectuur voor razendsnel laden.

Die plannen verdwijnen nu in de ijskast. De Lanzador wordt vervangen door een plug-in hybride. In 2030 wil het merk uitsluitend PHEV’s in zijn modellengamma hebben. Volledig elektrisch zit er voorlopig dus niet in.

Hybrides scoren wél

Dat Lamborghini de focus verlegt, is niet zonder reden. Het merk leverde in 2025 wereldwijd een recordaantal van 10.747 auto’s af, vooral dankzij plug-in hybrides als de Revuelto en Urus PHEV. Later dit jaar moet de nieuwe Temerario, eveneens een plug-in hybride, die lijn doortrekken.

Europa is nog altijd de grootste markt voor het merk, gevolgd door Amerika en Azië-Pacific. In al deze regio’s slaat de hybride strategie aan, terwijl een volledig elektrische supercar nergens op enthousiasme kan rekenen.

Voorlopig blijft Lamborghini dus trouw aan benzine, al dan niet met een stekker. Een stille Lambo zonder theatrale soundtrack, daar zit de gemiddelde koper van het merk voorlopig niet op te wachten.