Dit peperdure supercarmerk blijft maar recordjaren draaien

Nieuws

Lamborghini breekt opnieuw records. Ondanks een turbulente wereldeconomie wist het merk in 2025 meer auto’s te verkopen dan ooit tevoren. En dat zonder één enkele Temerario af te leveren – de nieuwe instapper die pas dit jaar op de markt komt.



Voor het derde jaar op rij schrijft Lamborghini geschiedenis. In 2025 leverde het merk 10.747 auto’s af, zestig meer dan in het voorgaande recordjaar. Daarmee is de stijgende lijn die in 2015 werd ingezet – toen Lamborghini nog 3.245 auto’s verkocht – indrukwekkend doorgezet. De verkoop is in tien jaar tijd meer dan verdrievoudigd.

Onverstoorbaar succes

Veel autofabrikanten hebben last van inflatie, geopolitieke spanningen en grillige wisselkoersen, maar Lamborghini heeft daar geen last van. Terwijl anderen de vraag zien afvlakken, gaat het merk uit Sant’Agata stoïcijns door met het afleveren van auto’s aan klanten die niet op een euro meer of minder kijken.

De EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) was goed voor het grootste deel van de verkopen: 4.650 auto’s, een stijging van 8 procent. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de verkoop tot 3.347 auto’s, terwijl de verkopen in Azië en Oceanië stabiel bleven met 2.750 stuks.

Urus en Revuelto trekken de kar

Hoewel Lamborghini geen exacte cijfers per model geeft, is duidelijk dat vooral de Lamborghini Urus en de Revuelto verantwoordelijk waren voor het succes. De Urus, inmiddels alleen nog leverbaar als plug-in hybride, blijft een verkooptopper. De Lamborghini Revuelto, de opvolger van de Aventador en eveneens een plug-in hybride, wist het succes van zijn voorganger moeiteloos voort te zetten.

Temerario komt eraan

Wat het nieuws over de recordcijfers extra opvallend maakt: ze werden behaald zonder de nieuwe Temerario, de opvolger van de Huracán. Deze V8 plug-in hybride vormt voortaan het instapmodel van Lamborghini en komt pas dit jaar op de markt. Omdat de orderboeken nu al voor een jaar vol zitten, wordt verwacht dat de Temerario de verkoopcijfers nog verder zal opstuwen.

Blik op de toekomst

Voor Lamborghini staat 2026 in het teken van nog meer groei en nieuwe modellen. CEO Stephan Winkelmann benadrukt dat de strategie niet draait om zoveel mogelijk auto’s verkopen, maar om ‘duurzame exclusiviteit’: gecontroleerde groei, zonder dat Lamborghini zijn exclusieve karakter verliest. Toch lijkt de groeicurve van het merk voorlopig niet te stuiten. Met de komst van de Temerario in 2026 is de kans groot dat Lamborghini zijn recordreeks voortzet.