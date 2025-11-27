Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Nieuws

Het nieuwste rapport van de Duitse keuringsinstantie TÜV is bekendgemaakt. Het is gebaseerd op 9,5 miljoen periodieke keuringen tussen juli 2024 en juni 2025 en laat zien dat elektrische auto's heel betrouwbaar kunnen zijn. Maar Tesla blijft de uitzondering.

In de nieuwste lijst van de TÜV bungelt Tesla opnieuw onderaan. Net als in de voorgaande jaren is de Tesla Model 3 een van de slechtst presterende modellen. In de leeftijdsgroep van twee tot drie jaar noteert de sedan een mankementenpercentage van 13,1 procent – oftewel één op de 7,6 auto’s zakt voor de Duitse Hauptuntersuchung, vergelijkbaar met de Nederlandse apk.

Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Maar het kan nog slechter: de Tesla Model Y komt als hekkensluiter uit de bus met een defectpercentage van 17,3 procent, tegenover 3,5 procent voor bijvoorbeeld een Mini Cooper SE. Daarmee is het de slechtste score die het TÜV in tien jaar in deze leeftijdsgroep heeft gemeten. Problemen doen zich vooral voor aan de wielophanging, de remmen en de verlichting.

Percentages mankementen EV's van 2-3 jaar oud, bron: ADAC

Mazda 2 als grote winnaar

Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. De Mazda 2 wordt door de TÜV uitgeroepen tot algemene winnaar: slechts 2,9 procent van de twee- tot driejarige exemplaren vertoont ernstige gebreken – de beste score van alle modellen.

Winnaars per klasse (2–3 jaar)

Stadsauto’s: Fiat 500e

Compacte klasse: Mazda 2

Compacte middenklasse: BMW 1-serie

Middenklasse: Mercedes C-klasse

SUV’s: Volkswagen T-Roc

MPV’s: Mercedes B-klasse

Steeds meer auto’s zakken voor de keuring

Over alle leeftijden heen is het beeld niet rooskleurig: 21,5 procent van de gekeurde auto's vertoont een serieus of gevaarlijk defect – een stijging van 0,9 procentpunt ten opzichte van 2024. Het aandeel lichte gebreken stijgt naar 12,3 procent.