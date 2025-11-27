Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Het nieuwste rapport van de Duitse keuringsinstantie TÜV is bekendgemaakt. Het is gebaseerd op 9,5 miljoen periodieke keuringen tussen juli 2024 en juni 2025 en laat zien dat elektrische auto's heel betrouwbaar kunnen zijn. Maar Tesla blijft de uitzondering. 

In de nieuwste lijst van de TÜV bungelt Tesla opnieuw onderaan. Net als in de voorgaande jaren is de Tesla Model 3 een van de slechtst presterende modellen. In de leeftijdsgroep van twee tot drie jaar noteert de sedan een mankementenpercentage van 13,1 procent – oftewel één op de 7,6 auto’s zakt voor de Duitse Hauptuntersuchung, vergelijkbaar met de Nederlandse apk.

Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten
Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten
Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Maar het kan nog slechter: de Tesla Model Y komt als hekkensluiter uit de bus met een defectpercentage van 17,3 procent, tegenover 3,5 procent voor bijvoorbeeld een Mini Cooper SE. Daarmee is het de slechtste score die het TÜV in tien jaar in deze leeftijdsgroep heeft gemeten. Problemen doen zich vooral voor aan de wielophanging, de remmen en de verlichting.

Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen

Vind je berichten over betrouwbaarheid leuk? Meld je aan voor meer!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Percentages mankementen EV's van 2-3 jaar oud, bron: ADAC

Mazda 2 als grote winnaar

Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. De Mazda 2 wordt door de TÜV uitgeroepen tot algemene winnaar: slechts 2,9 procent van de twee- tot driejarige exemplaren vertoont ernstige gebreken – de beste score van alle modellen.

Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten
Duitse apk is meedogenloos: Tesla Model Y vertoont meeste defecten

Winnaars per klasse (2–3 jaar)

  • Stadsauto’s: Fiat 500e
  • Compacte klasse: Mazda 2
  • Compacte middenklasse: BMW 1-serie
  • Middenklasse: Mercedes C-klasse
  • SUV’s: Volkswagen T-Roc
  • MPV’s: Mercedes B-klasse

Steeds meer auto’s zakken voor de keuring

Over alle leeftijden heen is het beeld niet rooskleurig: 21,5 procent van de gekeurde auto's vertoont een serieus of gevaarlijk defect – een stijging van 0,9 procentpunt ten opzichte van 2024. Het aandeel lichte gebreken stijgt naar 12,3 procent.

Lees ook Hopelijk ga je niet huilen als je net deze Toyota hebt gekocht Hopelijk ga je niet huilen als je net deze Toyota hebt gekocht
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact