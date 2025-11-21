Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 47 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de nieuwe Porsche Cayenne indruk maakt, maar we ook afscheid moeten nemen van een van onze favoriete auto's. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Porsche Cayenne is indrukwekkend

Wat je dan ook van het uiterlijk vindt (ik ben persoonlijk absoluut geen fan), je kunt niet ontkennen dat de nieuwe elektrische Porsche Cayenne indruk maakt met zijn specificaties. We sommen op: tot 1156 pk, in 2,5 seconde naar de 100 km/h, tot 3500 kilo trekgewicht, tot maximaal 642 kilometer range en laden met 390 tot 400 kW.

+ Top – Gezonde EV-batterijen

Een grote accutest van het Amerikaanse Recurrent brengt een belangrijke boodschap aan het licht: accudegradatie is veel minder groot dan vaak wordt gevreesd.

+ Top – Puma komt verder

De elektrische Ford Puma rijdt bovengemiddeld leuk, maar de beperkte range van 376 kilometer was toch wel een potentieel struikelblok. Niet meer, want Ford heeft de WLTP-actieradius tot over de 400 kilometer gekregen.

- Flop – Zwaar afscheid

Helaas komt er ook een Ford negatief in het nieuws, en wel omdat we 'm gaan missen. Het is nu écht over en sluiten voor de Ford Focus, toch zonder twijfel een van de fijnste C-segmenters. Snik.

- Flop – Miljardentekort

Volkswagen zit met een enorm probleem: het krijgt door een miljardentekort de begroting niet sluitend. Dit kan gevolgen hebben voor aankomende modellen, die toch al niet heel vroeg komen ...

- Flop – Een motor vol zand?

Terugroepacties vinden we over het algemeen niet heel spannend, maar deze van Jeep is wel heel bijzonder. Het merk roept 113.000 PHEV's terug omdat er zand in de motor kan zitten. En dat heeft niks te maken met het terreinrijden van de bestuurders.