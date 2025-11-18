Schok bij Volkswagen: miljardentekort zet toekomst van modellen onder druk

Nieuws

Volkswagen kampt met serieuze geldproblemen, waardoor belangrijke investeringen zijn bevroren. Dat raakt nieuwe modellen en fabrieksplannen wereldwijd.

De raad van toezicht van het merk heeft besloten om een nieuw miljardeninvesteringsplan niet goed te keuren, zo meldt Bild. Dat plan is nodig om toekomstige modellen te ontwikkelen en fabrieken te moderniseren, maar door de huidige geldnood wordt de beslissing uitgesteld.

Gat van 11 miljard euro

Volgens Duitse media ontbreekt er zo’n 11 miljard euro om het investeringsplan voor 2026 rond te krijgen. Volkswagen heeft voor de komende vijf jaar ongeveer 160 miljard euro begroot voor productie en ontwikkeling, maar dat budget blijkt onvoldoende door hogere kosten en tegenvallende verkopen.

Vertraging voor nieuwe modellen

Omdat de investeringen stilliggen, kunnen geplande modellen en platformen niet verder worden uitgewerkt. Ook lopende ontwikkelingsprojecten dreigen te vertragen, wat gevolgen heeft voor de hele modelplanning van de groep.

Dit kan catastrofale gevolgen hebben voor Volkswagen. De elektrische ID.Polo, ID.Cross en ID.1 zijn cruciale nieuwe modellen, die er deels nu al hadden moeten zijn. Mocht de ontwikkeling opnieuw vertraging oplopen, wat niet uitgesloten is zolang investeringen stilliggen, dan kan Volkswagen definitief de aansluiting verliezen in het betaalbare EV-segment, precies het segment dat het merk juist wil domineren.

Ook Audi hard geraakt

Ook voor Audi komt het financiële tekort bijzonder slecht uit. Het merk overweegt al langer een fabriek in de Verenigde Staten om importheffingen te omzeilen, maar zo’n project vraagt grote investeringen. Concurrenten BMW en Mercedes hebben die fabrieken wél, waardoor Audi nu op achterstand blijft.

Fabrieken wereldwijd in onzekerheid

Bijna honderd fabrieken binnen de Volkswagen Groep wachten op duidelijkheid over modernisering en toekomstige productie. Pas wanneer Volkswagen de financiën op orde heeft, kan de raad opnieuw beslissen. Een extra vergadering in december is mogelijk, maar insiders houden rekening met verder uitstel.