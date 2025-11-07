Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Renault het weer flikt met een retromodel, maar er in Duitsland er wel een heel bijzonder plan is bedacht om plug-in hybrides effectiever te maken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Wat een leuk karretje!

Het maakt niet uit in welke kleur de auto is uitgevoerd of vanuit welke hoek je kijkt, er is maar een conclusie mogelijk: wat is de nieuwe Twingo een leuk karretje!  Wij vertellen je in het onderstaande artikel op hoeveel manieren Renault knipoogt naar de oer-Twingo. 

Lees ook De elektrische Twingo (2026) zet Renault Volkswagen te kijk (+ VIDEO) Elektrische Renault Twingo (2026) zet Volkswagen te kijk (+ VIDEO)
+ Top – Budgetknaller van Dacia

In een wereld waarin auto's duurder en duurder worden, zijn we heel blij met Dacia. Zij bieden als een van de weinigen nog auto's aan tegen schappelijke prijzen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe stationwagon op basis van de Bigster. Wij zijn benieuwd ...

Lees ook Dacia opent aanval op Skoda met stationwagon op basis van Bigster Dacia opent aanval op Skoda met stationwagon op basis van Bigster
+ Top – 100 km erbij

Actieradiusstress is de meeste EV-rijders niet vreemd. Er zijn manieren om dit tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld deze extra batterij van een Kroatische start-up die je zo in de achterbak legt. Ideaal. 

Lees ook Dankzij deze simpele uitvinding krijgt elke EV er 100 km actieradius bij
- Flop – Radicaal PHEV-idee

Plug-in hybrides worden massaal verkeerd gebruikt, dat onderschrijven we direct. Maar van dit plan uit Duitsland heeft wel een heel hoog Big Brother is watching you-gehalte ...

Lees ook Zo willen de Duitsers het grootste probleem van plug-in hybrides aanpakken Zo willen Duitsers grootste probleem van plug-in hybrides aanpakken
- Flop – Boetes moeten ... omhoog? 

Duizenden euro's boete voor te hard rijden? Het kan zomaar een realiteit worden als het aan deze groep Nederlanders ligt.

Lees ook Als het aan Nederlanders ligt, krijg jij straks misschien boetes voor duizenden euro’s Duizenden euro's boete voor te hard rijden klinkt Nederlanders als muziek in de oren
- Flop – Kia en Hyundai gaan onderuit

In ons land zijn ze niet aan te slepen, maar op een grote markt over de oceaan waait de wind heel anders voor Kia en Hyundai. Hoe kan dat?

Lees ook Deze automerken zijn hier niet aan te slepen, maar Amerikanen halen er hun neus voor op Op deze grote markt zakken Hyundai en Kia als een kaartenhuis in elkaar
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Nu populair
