Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Renault het weer flikt met een retromodel, maar er in Duitsland er wel een heel bijzonder plan is bedacht om plug-in hybrides effectiever te maken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Wat een leuk karretje!

Het maakt niet uit in welke kleur de auto is uitgevoerd of vanuit welke hoek je kijkt, er is maar een conclusie mogelijk: wat is de nieuwe Twingo een leuk karretje! Wij vertellen je in het onderstaande artikel op hoeveel manieren Renault knipoogt naar de oer-Twingo.

+ Top – Budgetknaller van Dacia

In een wereld waarin auto's duurder en duurder worden, zijn we heel blij met Dacia. Zij bieden als een van de weinigen nog auto's aan tegen schappelijke prijzen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe stationwagon op basis van de Bigster. Wij zijn benieuwd ...

+ Top – 100 km erbij

Actieradiusstress is de meeste EV-rijders niet vreemd. Er zijn manieren om dit tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld deze extra batterij van een Kroatische start-up die je zo in de achterbak legt. Ideaal.

- Flop – Radicaal PHEV-idee

Plug-in hybrides worden massaal verkeerd gebruikt, dat onderschrijven we direct. Maar van dit plan uit Duitsland heeft wel een heel hoog Big Brother is watching you-gehalte ...

- Flop – Boetes moeten ... omhoog?

Duizenden euro's boete voor te hard rijden? Het kan zomaar een realiteit worden als het aan deze groep Nederlanders ligt.

- Flop – Kia en Hyundai gaan onderuit

In ons land zijn ze niet aan te slepen, maar op een grote markt over de oceaan waait de wind heel anders voor Kia en Hyundai. Hoe kan dat?