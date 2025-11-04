Op deze grote markt zakken Hyundai en Kia als een kaartenhuis in elkaar

Nieuws

In Nederland vliegen de modellen van Hyundai en Kia de showroom uit, maar aan de andere kant van de oceaan is het beeld compleet anders. In de Verenigde Staten kelderen de verkopen van de elektrische modellen van de Zuid-Koreaanse merken.



In Nederland zijn Hyundai en vooral Kia niet te stoppen. Laatstgenoemde merk verkocht afgelopen maand 3048 auto’s, en is goed voor 31.832 registraties tot nu toe dit jaar. Hyundai doet het met 1692 verkochte auto’s in oktober en 14.421 registraties over het hele jaar ook uitstekend.

Met deze cijfers behoren beide merken structureel tot de best verkopende autofabrikanten van Nederland. Vooral Kia gooit hoge ogen met hardlopers als de Kia EV3 (8720 verkopen), Kia Picanto (8256 verkopen) en de tweede generatie van de Kia Niro (5670 verkopen).

Model Oktober 2024 Oktober 2025 Verschil (%) Hyundai Ioniq 5 4.498 1.642 -63% Hyundai Ioniq 6 837 398 -52% Kia EV6 1.732 508 -71% Kia EV9 1.941 666 -66%

In de VS stort de EV-verkoop in

In de Verenigde Staten is het verhaal heel anders. Daar zagen Hyundai en Kia hun elektrische verkopen in oktober met meer dan de helft dalen ten opzichte van een jaar eerder. De Kia EV6 verloor zelfs 71 procent van zijn verkoopvolume, terwijl de Hyundai Ioniq 5 en Ioniq 6 respectievelijk 63 en 52 procent minder werden verkocht dan een jaar eerder.

Belastingvoordeel verdampt

De oorzaak ligt vooral bij het verdwijnen van de federale belastingkorting voor elektrische auto’s in de VS. Tot eind september konden Amerikanen nog tot 7500 dollar korting krijgen bij de aankoop van een EV. Veel kopers haastten zich om daar in het derde kwartaal van te profiteren, maar sinds het schrappen van die regeling is de markt ingestort. Zelfs een forse prijsverlaging van 10.000 dollar voor sommige Ioniq 5-uitvoeringen kon het tij niet keren.

Hybrides redden de cijfers

Opmerkelijk genoeg blijven de hybride modellen van beide merken in de VS juist goed verkopen. Hyundai zag zijn hybrideverkopen in oktober met 41 procent stijgen, Kia noteerde een plus van 16 procent. De Amerikanen lijken dus niet uitgekeken op de merken zelf, maar zijn vooralsnog niet bereid om de EV’s te kopen zonder een financiële tegemoetkoming van de overheid. En daar hoeven ze met Donald Trump aan het roer voorlopig niet op te rekenen …