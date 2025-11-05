Zo willen de Duitsers het grootste probleem van plug-in hybrides aanpakken

Nieuws

De kritiek op plug-in hybrides neemt toe. Vooral omdat het werkelijke verbruik veel hoger is dan wat wordt voorgespiegeld. In Duitsland willen ze daarom drastisch ingrijpen om ervoor te zorgen dat het WLTP-verbruik dichter benaderd wordt.

Plug-in hybrides zijn volgens sommigen de ideale tussenstap naar een volledig elektrische auto. Anderen vinden stekkerhybrides juist het slechtste van twee werelden. Vooral omdat ze loodzware techniek meezeulen die veelal niet optimaal wordt gebruikt. Waardoor ze lang niet zo zuinig zijn als beloofd en veel meer CO₂ uitstoten.

PHEV-rijders stekkeren te weinig

In de ideale wereld zijn de berijders van plug-in hybrides trouwe stekkeraars die zoveel mogelijk in de elektrische modus rijden. Maar in de praktijk blijkt dat veel bestuurders hun auto veel te weinig aan de stekker hangen. Omdat leaserijders een tankpas van de baas hebben, voelen ze ook geen prikkel om zoveel mogelijk elektrisch te rijden.

'Belastingvoordeel onterecht'

Daardoor is de gemiddelde CO₂-uitstoot van PHEV's veel hoger dan op papier en incasseren ze onterecht allerlei belastingvoordelen, zo vindt de Europese Unie. Daarom wordt een strengere verbruikstest bepleit.

Die zou een hogere officiële CO2-uitstoot opleveren, waardoor het belastingvoordeel afneemt en de prijzen juist stijgen. De auto-industrie vreest dat PHEV’s daardoor onverkoopbaar worden. Daarom heeft de Duitse autolobbyvereniging VDA (Verband der Automobilindustrie) een drastisch idee gelanceerd.

Duitse auto-industrie wil ingrijpen

Om hogere belastingen te voorkomen, wil de VDA dat bestuurders van plug-in hybrides voortaan verplicht worden om hun auto regelmatig op te laden. Volgens VDA-voorzitter Hildegard Müller zou het ‘logisch zijn om bestuurders te motiveren vaker elektrisch te rijden’. In een interview met de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ging ze nog een stap verder:

“In de toekomst zouden plug-in hybrides zó kunnen worden ontworpen dat bestuurders gedwongen worden om hun PHEV regelmatig op te laden.” Concreet betekent dit: als een bestuurder te lang niet laadt, kan de auto zichzelf beperken in vermogen. Pas na een nieuwe laadsessie zou de volledige power weer beschikbaar zijn. Zo wil de VDA eigenaren stimuleren hun auto écht als hybride te gebruiken, niet als gewone benzineauto met een dure accu.

Hoe realistisch is het Duitse voorstel?

Voorlopig is het slechts een voorstel. Het is onduidelijk hoe zo’n systeem technisch zou werken en hoe ver je nog kunt rijden voordat de auto ingrijpt. Als de limiet bijvoorbeeld op 1500 kilometer ligt, merken de meeste rijders er weinig van. Maar als je na 150 kilometer al moet laden, kan dat vooral tijdens lange ritten voor irritatie zorgen. Een plug-in hybride met een laadvermogen van 3,7 kW heeft immers algauw vijf uur nodig voor een volle accu.

Hoe reageert PHEV-rijder?

De vraag is of automobilisten zo’n verplichte laadbeurt zullen accepteren. Voor wie zijn PHEV trouw oplaadt, verandert er niets. Maar bestuurders die hun auto vooral als benzinewagen gebruiken, zullen minder blij zijn. Wat vaststaat: het geduld van de EU met ‘vuile hybrides’ raakt op. De plug-in hybride moet bewijzen dat hij de stekker waard is – desnoods met dwang.