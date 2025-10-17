Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 42 (2025)

Nieuws

Ook deze week komt Dacia weer met goed nieuws en trakteert Mercedes zichzelf. Maar mensen met een Dongfeng Box zullen zich wel even achter de oren krabben ... Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Diep onder de indruk van Leapmotor

De naam van het merk is raar en zelfs met de grootste moeite kunnen we geen fraai detail aan het uiterlijk van de Leapmotor B10 ontdekken. Maar we geven (met blosjes op de wangen) toe dat we zelfs een beetje hebberig werden na een test met deze doordachte elektrische SUV.

+ Top – Mercedes trakteert zichzelf

Kijk dat dashboard eens. En dat vierspaaks stuur. We kijken helaas niet naar een voorbode voor de nieuwe E-klasse, maar naar de traktatie die het designteam van Mercedes zichzelf gunde. De Vision Iconic is hun ultieme Mercedes, zonder beperkingen van zeurende marketeers en knellende veiligheidsregels. Aan alles zie je dat de jaren dertig een dankbare inspiratiebron waren.

+ Top – Dacia krijgt actieradius van 1590 kilometer

Bijna elke week doet Dacia in positief opzicht van zich spreken. Ook deze week noteerden we goed nieuws uit Roemenië. De Sandero was vorig jaar al de bestverkochte auto in Europa en nu maakt Dacia hem nog aanlokkelijker. Zo stijgt de actieradius naar 1590 kilometer. En er is meer nieuws te melden …

- Flop – Dongfeng Box faalt bij EuroNCAP

Chinese auto's kampen sinds de dramatische botsproeven met de Landwind nog steeds mer vooroordelen over veiligheid. Die zijn meestal ongegrond. Maar de Dongfeng Box laat op een aantal belangrijke onderdelen wel erg veel steekjes vallen. Min min, zou Louis van Gaal zeggen.

- Flop – Wanneer is het gedaan met Seat?

In een saai persbericht over een nieuwe CEO voor Seat en Cupra lezen we tussen de regels door wat de meerjarenplannen zijn voor Seat. Terwijl de baas honderduit keuvelt over Cupra, komt Seat er maar bekaaid vanaf. Een facelift voor de Ibiza en Arona, meer niet. We verwachten eigenlijk weinig vuurwerk meer van Seat, maar officieel is nog niets bekend over de toekomst.

- Flop – Instapper Tesla Model Y heeft een raar dak

De nieuwste en goedkoopste uitvoering van de Tesla Model Y zorgt voor verbazing. Niet alleen vanwege zijn gunstige prijs, maar ook vanwege het vreemde dak. Daar zit een heel verhaal achter.