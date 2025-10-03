Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin er gelukkig nog plek blijkt te zijn voor de sedan en stationwagon, en Volkswagen een systeem bedenkt wat nog minder gebruiksvriendelijk is dan de beruchte touchknoppen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Vergeet de sedan en station niet ...

We begrijpen best waarom een SUV handig kan zijn, maar waarom moet iedereen er tegenwoordig een hebben? Vergeet alsjeblieft de sedan en de stationwagon niet, wat ons betreft veel stijlvollere en daarbovenop zuinigere opties. Gelukkig is dit merk het met ons eens.

Iedereen wil een SUV, maar dit roemruchte merk gelooft nog heilig in sedans en stations
+ Top – Van de EU, voor de EU

Mensen zijn best bereid om elektrisch te rijden, maar kunnen of willen de meerprijs die het kost gewoon niet betalen. Daarom heeft de EU iets bedacht waarmee EV's van rond de 15.000 euro naar Europa komen. 

EU geeft groen licht voor goedkope auto's van 15.000 euro
+ Top – Polestar 2 krijgt toch opvolger

De Polestar 2 is by far het populairste model van het merk. Nogal wiedes dat daar een opvolger van komt toch? Om onverklaarbare reden twijfelde Polestar even, maar nu wordt het plan om een nieuwe 2 te bouwen dan toch bevestigd. 

Succesvolste Polestar krijgt in 2028 een opvolger die het merk gaat redden
- Flop – Nog erger dan touchknoppen

Wat zitten we toch altijd te klooien met die touchknoppen van Volkswagen. Nu heeft Volkswagen echter iets bedacht dat nog gebruiksonvriendelijker is.

Jij dacht dat touchknoppen ruk waren? Volkswagen heeft iets nóg ergers bedacht
- Flop – Opmars van de Chinezen?

Je hoort vaak over de opmars die de Chinese merken maken in Europa. Maar als we de Nederlandse verkoopcijfers erbij pakken zien we iets heel anders ...

Autoverkopen 2025: zoveel auto's verkopen Chinese merken in Nederland
- Flop – VW legt fabrieken stil

De EV's van Volkswagen gaan als warme broodjes over de Europese toonbank. Toch leggen de Duitsers meerdere fabrieken stil. Wat is hier aan de hand?

Dit merk is Europa's nummer 1 in EV-verkopen, maar legt toch de fabrieken stil
Tip
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

