Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin BMW een manier heeft gevonden om zich te wapenen tegen de Chinezen en goedkoop niet alleen duurkoop, maar ook levensgevaarlijk blijkt te zijn. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – BMW verslaat Chinezen met trucje

Chinese merken staan bekend om hun razendsnelle ontwikkelingstijd. BMW heeft echter een trucje gevonden waarmee ze hun concurrenten uit Azië kunnen aftroeven. 

+ Top – EX90 wordt eindelijk gefikst

De introductie van de Volvo EX90 ging absoluut niet zonder slag of stoot. De softwareproblemen stapelden zich al snel op en leverde veel problemen op. Nu fiksen de Zweden hun vlaggenschip eindelijk voor het nieuwe modeljaar.

+ Top – Ruim 1200 kilometer op één lading

Van Stuttgart naar Malmö in Zweden zonder ook maar één keer te stoppen om op te laden. Het klinkt als toekomstmuziek, maar Mercedes heeft het nu al gedaan met deze bijzondere EV.

- Flop – Goedkoop is niet alleen duurkoop

Wie denkt slim te besparen met goedkope winterbanden, komt bedrogen uit. Uit de nieuwste ANWB-winterbandentest blijkt dat liefst elf van de veertien budgetmerken ronduit onveilig zijn.

- Flop – A-Klasse komt terug, maar ...

Mercedes wilde af van de Mercedes A-Klasse. De nieuwe CLA zou voortaan het toegangsticket tot het merk worden. Maar nu komt Mercedes terug op dat besluit: er komt toch een opvolger van de A-Klasse. Klinkt als goed nieuws, toch? Totdat we erachter kwamen dat het naar alle waarschijnlijkheid wéér een compacte SUV wordt ...

- Flop – Skoda krijgt geen goedkope hatchback

Skoda heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt tot gerespecteerd merk, maar begon ooit als budgetmerk binnen de Volkwagen Group. We hadden dan ook graag gezien dat de goedkope EV die eraan komt ook een Skoda-variant krijgt, maar dat gaat niet gebeuren. En dat is volgens Volkswagen heel logisch. 

